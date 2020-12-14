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Apple iPad 2021’in Özellikleri Sızdırıldı!

Yeni nesil iPad 2021, daha ucuz, daha büyük ve daha güçlü. Nasıl mı ? İşte detayları...

Ayşen Sıla

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Apple iPad 2021

Apple, bu yıl içerisinde bir sürü iPad piyasaya sürdü, ancak bunların en ucuzu, birkaç ay önce 2020 iPad Air ile birlikte piyasaya sürülen 8. nesil iPad (2020) oldu. Yeni bir sızıntı, önümüzdeki yılın başlarında yeni bir iPad’e sahip olacağımızı ve fiyatının da ucuz olacağını gösteriyor.

  1. nesil iPad’in başlangıç ​​fiyatı 329 dolar, 10,2 inç ekran ve Apple A12 Bionic yonga setine sahip ancak yeni gelen model daha büyük bir ekran, daha güçlü bir yonga seti ve daha düşük bir başlangıç ​​fiyatına sahip olacak. Harika, değil mi?

Bir Twitter kullanıcısı  tarafından yapılan sızıntıya göre 2021 model iPad, Touch ID‘ye sahip bir ana düğmeli 10.5 inç Retina ekran paneliyle beraber gelecek. Bu, tasarım açısından şu anki modelde olduğu gibi kalın çerçevelere sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Ancak yeni tabletin daha ince ve daha hafif olacağı da söyleniyor.

Apple iPad 2021

10.5 inçlik iPad, iPhone 11 serisinde bulunan aynı yonga seti olan A13 Bionic yonga setine sahip olacak. İşlemci 4GB RAM ile eşleştirilecek, ancak depolama çeşitleri hakkında bir detay bulunmuyor. 2020 modeli 3GB RAM ile birlikte gelmişti  ve 32GB ile 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunmuştu.

Yeni iPad’in 299 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatına sahip olduğu, hatta bu yılki modelin 329 dolarlık başlangıç ​​fiyatından bile daha ucuz olduğu bildirildi. Ancak düşük fiyat etiketi, temel modelin 32GB depolama alanına sahip olacağına dair bir ipucu olabilir.

Apple iPad 2021

Evet, kullanılabilir depolama alanının zar zor yeterli olacağını biliyoruz ancak yeni model daha az maliyetli ve daha güçlü olacağı için çok da şikayet etme hakkımız yok gibi görünüyor.

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KaynakTwitter

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