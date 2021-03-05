Apple iPad 2022, OLED Panele Sahip Olacak!

Apple, bu yıl yeni MacBook cihazları ve iPad’ler de dahil olmak üzere birkaç yeni ürün piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Teknoloji devinden gelecek cihazların çoğunun yeni teknolojilerle donatılması bekleniyor.

Apple’ın yeni ürünleri için Mini-LED ekranı benimsediği söyleniyor. Söylentiler, bu yıl piyasaya sürülecek olan iPad Pro ve MacBook Pro’nun bir Mini-LED ekran paneliyle geleceğini öne sürüyor.

Yeni bir rapor, gelecek sene yani 2022’de piyasaya sürülecek en az bir iPad modelinin bir OLED paneline sahip olacağını gösteriyor. Bu, Mini-LED’in OLED paneller için bir hazırlık olacağını öne süren önceki raporlarla uyumlu görünüyor.

Şu anda, bu gelişmeyle ilgili daha fazla bilgi bulunmuyor. Apple’ın cihazlarında OLED panellerin kullanımının geri çekilme ihtimali de var. Panellerin LCD ve LED’e göre daha pahalı olduğu düşünüldüğünde Apple’ın ürünlerini OLED ekranlarla nasıl fiyatlandıracağı son derece ilginç olacak.