Apple iPad Pro 12.9 (2017) Kutu içeriği

Apple, üst seviye iPad Pro serisi ikinci nesli ile tasarım ve donanım değişikliği ile tanıtıldı. Geçen hafta Apple’ın WWDC açılış notunda tanıtılan iki yeni tablet, daha yenileme oranına ve daha iyi Apple Kalem desteği sağlayan yeni bir ekranın yanısıra önceki modellere göre geliştirilmiş performans sunan yeni A10X Fusion ana kart gibi oldukça gelişmiş özellikler de sunuyor.

Ancak yeni 10.5 inçlik model çoğunlukla gösteride ilgi odağı olurken orijinal 12.9 inçlik iPad Pro, aynı iyileştirmeleri daha büyük bir form faktöründe sunarak yenilemeyi de beraberinde getirdi; bu da, yeniden bir sanatçı, ya da sadece büyük bir ekran meraklısı. Bu nedenle, cihazı satın almak istiyorsanız, klasik beyaz kutunun içinde neler bulacağınızı öğrenmek isteyebilirsiniz: