Apple iPad Pro 2021, A14 Işlemciyle Sektörü Sallayacak!

Apple, bu yıl piyasaya sürülmeye hazır büyük bir cihaz yelpazesine sahip. Aynı zamanda şirketkn iPad Pro 2021’i bu ay piyasaya süreceğine inanılıyor. Şimdi, yeni bir rapor ortaya çıktı ve cihazın performans özelliklerine ışık tuttu.

Yaklaşan Apple iPad Pro 2021’in, şirketin yeni iPhone 12 serisine güç veren Apple A14 yonga setinden güç alması bekleniyor. 5nm işlem kullanılarak yapılan yonga seti, mevcut iPad Pro’ya güç veren A12Z Bionic’e göre büyük bir gelişme olacak.

Yeni bir rapor iPad Pro’nun A14 yonga seti ile performans açısından beklentileri aşacağını iddia ediyor. Rapor, cihazın M1 destekli Apple Mac cihazları kadar güçlü olacağını öne sürüyor.

Tasarım açısından yaklaşan iPad Pro’nun mevcut modellere benzer görünmesi bekleniyor. Ancak, şirket gelişmiş parlaklık ve daha iyi kontrast oranlarına sahip bir Mini-LED ekran sunmayı tercih ederse, cihazın biraz daha kalın olma ihtimali var.

Ayrıca yaklaşan tabletin Sub-6GHz ve mmWave ağları ile 5G bağlantısı desteği ile geleceği söyleniyor. Bununla birlikte, daha iyi kamera performansı da bekliyoruz. Yukarıda belirtildiği gibi, yeni Apple iPad Pro bu ay resmiyet kazanabilir.