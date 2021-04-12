Apple iPad Pro 2021 Bu Ay İçinde Tanıtılabilir!

Apple’ın bu yılın ilk yarısında yeni iPad modellerini piyasaya süreceği söyleniyor ve şimdi gelen yeni bir rapor, Apple iPad Pro 2021‘in bu ayın sonunda piyasaya sürülme yolunda olduğunu doğruluyor.

Rapor ayrıca, Mini-LED ekranların tedarikiyle ilgili sorunlara rağmen, yaklaşan Apple iPad Pro’nun iPad Pro’nun 12.9 inçlik modelindeki LCD panellerin yerini alan bir Mini LED ekrana sahip olacağını söylüyor.

Rapor, Apple’ın yeni 2021 iPad Pro‘yu bu ayın sonunda duyurabileceğini iddia ederken, Mini-LED ekranın daha pahalı versiyonunun birkaç hafta sonra satışa sunulma olasılığına da işaret ediyor.

Yeni iPad Pro’nun yükseltilmiş bir kamera ve USB-C bağlantı noktası üzerinden Thunderbolt bağlantısı desteği ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın Apple A14X yonga setinden güç alabileceğine inanılıyor, bu da cihazın Apple M1‘e dayalı bir işlemciye sahip olabileceği anlamına geliyor.

Apple’ın yeni iPad modellerinin tanıtımı için özel bir lansman etkinliği düzenlemeyi planlaması veya şirketin geçen yıl yaptığı gibi bir basın bülteni yoluyla duyurması da olasılıklar arasında yer alıyor.