Apple iPad Pro ve iPhone X İçin İki Yeni Reklam Yayınladı!

Apple iPad Pro ve Apple iPhone X için bugün bir çift yeni reklam yayınlandı. 15 saniye olan iPad Pro reklamda Apple‘ın üst segment tablet serisinin önceki bir reklamında da yer alan Scout adlı küçük kız rol aldı. Scout’un bisiklet sürme becerisini bir kez daha ortaya koyan yeni reklam Arttırılmış Gerçeklik üzerine odaklanıyor. AR’ın Apple‘da ne kadar öncelik taşıdığını biliyoruz. Bu da Cupertino’daki pazarlama elemanlarının yaptığı reklam ile çok önem verilen bir konu olduğu kanıtlanıyor.

Yeni iPad Pro‘nun Apple iPhone X‘u süsleyen TrueDepth Kamera ile nasıl donanımlı olabileceği konusunda çok şey var. Bu Face ID‘nin Apple‘ın ileri teknoloji tabletlerinin yeni nesline geçebileceği anlamına geliyor.

Ve onuncu yıldönümü modeli için çıkarılan Apple iPhone X‘in en son reklamı portre aydınlatması üzerine odaklanıyor. Apple‘a göre bu özellik stüdyo olmadan stüdyo kalitesinde fotoğraflar üretiyor.

Her iki reklam da izleyebilmeniz için aşağıya bırakılmıştır. Reklamlar hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.