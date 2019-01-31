Apple iPhone 11 (2019) Özellikleri ve Teknik Çizimleri Sızdırıldı

Apple’ın yeni nesil iPhone modelleri, 2019 yılına damga vurması bekleniyor. Özellikle geçen yıl hem yüksek fiyatlar, hem de iPhone’ların içerisinde bulunan donanım sorunları nedeniyle Apple bu yıl bir atılım gerçekleştirecek. 2018 yılının iPhone’ları hala piyasada.

Şirket, büyük olasılıkla 2019 iPhone’larının tanıtımının birkaç ay öncesine kadar herhangi bir resmi bilgiyi bizimle paylaşmayacak. Ancak sızdırılan haberler sayesinde bir şekilde, bu telefonları öğrenebilmemiz mümkün.

Bu gün ise iPhone 11 (2019) olduğu iddia edilen yeni bir iPhone modelinin özellikleri ve teknik çizimleri sızdırıldı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da genel olak 2019 iPhone’larına şöyle bir göz atma fırsatını elde etmiş olduk.

Son yayınlanan teknik çizimler, cihazın bazı önemli özelliklerini ön plana çıkarıyor. iPhone 11, Super Retina HD özellikli 5.8 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kaynağa göre, cihazın boyutları da paylaşılmıştır. Yükseklik 5.65 inç, genişlik 2.79 inç ve kalınlık ise 0.30 inç olacak.

iPhone 8 ve diğerlerinde olduğu gibi iPhone 11’de, IP68 sertifikalı su ve toz geçirmez bir gövdeye sahip olacak. Teknik çizimler ayrıca iPhone 11’in üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını onaylıyor gibi görünüyor.

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Belki de listelemede en ilginç olan özellik, cihazda bulunan 4000mAh’lık bataryadır. Apple iPhone’larda her zaman daha küçük batarya bulunduruyordu. Bu nedenle 4000mAh’lık batarya harika bir yöntem olabilir.

Cihazda bir USB Tip-C portu dahi bulunacak. Aynı zamanda cihazda 5G desteğinin olması da muhtemel. Son olarak dört renk seçeneğinde mevcut olacak. Bunlar Gümüş, Altın, Uzay Grisi ve Mavi renkleri