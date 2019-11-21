Apple, Iphone 11 İçin Akıllı Batarya Kılıfı Üretti!

Adından da anlaşılacağı gibi, Apple Iphone 11 akıllı şarj kılıfları size ek yedek güç verebilecek entegre bir şarj ile birlikte satışa sunulacak. Kılıf, bataryanın şarjı bitene kadar telefonunuzu şarj etmeye devam edecek. Iphone’unuz daha sonra kendi pil yedeklemesinden yararlanacak.

Cupertino merkezli marka, bu kılıf ile Iphone 11 serisinin %50 daha fazla pil ömrüne sahip olduğunu iddia ediyor. Yeni Iphone serisinin, zaten mükemmel bir batarya ömrüne sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca, akıllı kılıfın pil yüzdesini ve telefonunuzdaki arkadaş listenizi, iOS widget’ini kullanarak görebilirsiniz.

Kendinden öncekilerden farklı olarak, yeni nesil Apple Akıllı Batarya Kılıfı, sağ kenarında özel bir kamera düğmesi ile birlikte geliyor. Düğmeye dokunduğunuzda fotoğraf çekebiliyor, uzun bastığınızda hızlı çekim videosu başlatabiliyorsunuz.

Cihaz kilitli olsa bile kamera uygulamasını bu düğme sayesinde çalıştırabiliyorsunuz. Kılıfı şarj etmek için USB-PD hızlı şarj cihazlarını kullanabiliyorsunuz. Ekstra olarak, kılıf aynı zamanda cihazınızı kılıfınızla birlikte şarj edebileceğiniz bir olanak da sağlıyor.

Daha önce de belirtildiği gibi, üçüncü nesil Apple Smart Battery Kılıfları Iphone 11 ailesinin tümü için üretildi. Kılıf, Iphone Pro ve Pro Max çeşitleri için White, Black ve Pink Sand olmak üzere üç renk seçeneğinde satışa sunulacak. Öte yandan, kılıf normal Iphone 11 için White ve Black olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelecek. Tüm kılıf çeşitleri 129 dolarlık (735 Türk Lirası) aynı fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.