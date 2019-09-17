Apple iPhone 11 İncelemesi

Apple kısa bir süre önce 2019 serisi iPhone cihazlarını duyurdu. Serinin içerisinde en düşük özelliklere ve en ucuz olan iPhone 11 de var. iPhone 11 şaşırtıcı özelliklerle geliyor. Önceki modellere göre daha ileri teknoloji, daha iyi kamera özellikleri ve donanım olarak daha iyi bir işlemci.

Aynı zamanda yine de 2018’de tanıtılan iPhone XR maliyetinden daha düşük bir fiyata geliyor. Üstelik premium hissi veren bir gövdeye sahip ve bir dizi renk seçeneği de mevcut. Yeni iPhone’un en dikkat çekici özelliği görüntüleme yetenekleri oluyor.

Arkadaki iki adet kamera ile normal görüntülerin yanı sıra daha geniş açılı fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu sensörler, her biri 12 MP‘dir. Gece modu, iPhone 11’in görüntüleme kalitesinin en etkileyici kısmı olup, inanılmaz derecede karanlık sahnelere parlaklık ve netlik getiriyor.

Apple iPhone 11 Tenik Özellikleri

Ekran 6.10 inç dokunmatik IPS LCD, 828 x 1792 Piksel İşlemci Apple A13 Bionic RAM 4GB Dahili Depolama 64GB İşletim Sistemi iOS 13 Arka Kamera 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4, Geniş Açılı) Selfie Kamerası 12 MP (f/2.2) Parmak izi sensörü Yok – Yerine FaceID ile geliyor Batarya 3.110 mAh Fiyat 699 Dolar

Tasarım açısından, iPhone XR’den çok fazla yenilik olmadı. Ancak altı renk de mevcut – aralarından seçim yapabileceğiniz yeni bir leylak ve nane yeşili tonu renkleri var. iPhone 11’in kenarları hala eski iPhone 6, 7 ve 8 ile aynı hissi veriyor.

Apple iPhone 11 Tasarım İncelemesi,

iPhone 11’in tasarımı iPhone XR’nin tasarımına oldukça benziyor. Telefonu yüzüstü bırakın ve kamerayı elinizle gizleyin. Hemen hemen aynı telefon bu diye düşünebilirsiniz. Belki de yeni gelen renklerden satın alarak farkı görebilirsiniz. Renk ayrımını geride bırakalım, telefonun ön kısımlarına bir göz atın. iPhone 11 ve XR önden aynı görünüyor.

Arkada işler biraz farklı. Kişisel bir düşünce söylemek gerekirse, kameranın kare bir modülüne yerleştirilmesi çokta hoşuma gitmiyor. Eğer iPhone 11’i mi yoksa yeni iPhone 11 Pro’yu almak istiyorsanız, biraz daha düşünmeniz gerekecek.

Birisi daha ucuz ve 0,2 mm daha kalın, diğerinin arkasında da büyük bir çıktılı kamera modülü ve biraz daha ince gövde ile geliyor. Ancak bu kalınlık premium hissini fazla hissettirmez. Telefon hem cam ve alüminyumdan oluşan bir gövdeye sahip.

Apple’ı uzun süredir kullanan kişilerin biraz eski bir yaklaşım gibi hissetmeleri mümkün. Ancak iPhone 11’in fiyatı göz önüne alındığında kesinlikle paraya değer geliyor.

Telefonun alt kısmında, aynı eski Lightning konektörünü hala bulacaksınız. Bu daha hızlı şarj edilmesine izin verecek. Ama bir USB-C portu ile ne kadar yarışabilir, bunu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz.

Apple iPhone 11 Ekran İncelemesi

Daha büyük olan 11 Pro‘nun aksine, iPhone 11, OLED yerine LCD teknolojisini kullanıyor. Üstelik ‘Liquid Retina‘ olarak adlandırılan 6.1 inçlik bir ekrana sahip. Bu, daha gelişmiş ekran teknolojisinde yer alan renk zenginliğini, derin siyahları ve parlak beyazları elde edemeyeceğiniz anlamına geliyor.

Ancak şu da var ki 1792×828 piksel çözünürlüğe sahip olmasına rağmen, Apple ekranı oluşturup kalibre ettiği için düzgün bir görüntü elde edersiniz. Bu, iPhone 11 Pro’nun 2436×1125’ten daha düşük, ancak burada düşük çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğunuzu hissetmiyorsunuz – parlaklık ve güçlü renk üretimi bunu gösteriyor.

Daha az çekici olan şey, ekranın dış tarafındaki daha kalın olan çerçeveler. Şu şekilde düşünecek olursak, bu günlerde iPhone 11’den daha düşük fiyat etiketine sahip olan telefonlar var. Birçok telefon çentiksiz ekranın bulunduğu boydan boya telefon tasarımını hali hazırda sergiliyor.

Ancak günlük kullanım açısından, iPhone 11’in ekranının aydınlık günlerde açık havada bile görülmesi kolay, parlak ve kolay olduğunu göreceksiniz. Apple’a göre 625nit parlaklık derinliğine kadar ulaşabiliyor. Bu günlük kullanım için oldukça ideal. Unutmadan hatırlatma ekleyelim. Sabahları gözlerinizi açtığınızda tam parlaklıkta ekrana bakarsanız, kör olabilirsiniz.

Sinematik ekran açısından, burada yüksek dinamik aralık (HDR) oynatma yok. Bu nedenle, üst düzey filmleri oynatırken bir OLED uyumlu iPhone ile aynı özelliğe sahip olmayan “Genişletilmiş Dinamik Aralık” olarak adlandırılan bir şey elde edersiniz.

Apple iPhone 11 iOS 13 ve Performans İncelemesi

Her zamanki gibi, Apple’ın yeni işletim sistemi yeni iPhone’ların tanıtımıyla geliyor. iOS 13 ile yeni iPhone 11 bazı şık özellikler içeriyor. Hoşlanacağınız ilk şey, işletim sisteminin artık daha kapsamlı, akıllı mini bildirimlere sahip olmasıdır.

Bu, telefonu sessize aldığınızda veya sesini değiştirdiğinizde, size neler olduğunu anlatmak için açılan küçük öğenin daha kullanışlı ve etkileşimli olduğunu gösterir. Örneğin, tek bir ses tuşuna basmak, ekranı kaplayan bir kutu yerine parmağınızla kontrol edebileceğiniz hoş bir kaydırıcıyı getirir.

FaceID ayrıca çok ihtiyaç duyulan bir güncellemeye sahip. Kameranın görüş alanı oldukça iyi bir şekilde geliştirildi. Bu sayede koltuğunuzdan telefona bakabilir ve kilidini açabilirsiniz.

Beğendiğimiz birkaç yeni özellik var. iPhone 11’e özel değil, ancak yine de yararlı. Mesela klavyede kaydırma yaparak yeni Memoji etiketlerine erişebilirsiniz. Üstelik klavye ile yazı yazarken, bir yandan Wi-Fi / Bluetooth seçeneklerini Control Center’dan kontrol edebilirsiniz.

Biraz da donanıma göz atalım. Apple’ın yeni A13 Biyonik yonga seti ile destekliyor. Yukarıda belirttiği gibi yeni yonga 4GB RAM ile eşleştiriliyor. Bu güçlü bir kombinasyondur. Geekbench testinde 3186’lık bir puan almıştır. Geçen yılki performansa göre güzel bir gelişme. Uygulamalar son derece hızlı bir şekilde açılıyor.

Telefon, zorlu oyunlarda da her şeyi parlak ve net gösteriyordu. Ama iPhone 11, tüm görevlerde çok hızlı değildi – fotoğrafların veya videoların galeriye kaydedilmesi bazen bir iki saniye sürdü. Bunun sebebi de muhtemelen daha çok veri işlemesinden kaynaklı.

Testlerimiz boyunca iPhone 11 ile ilgili herhangi bir gerçek sorun fark etmedik. Bu, piyasadaki benzer fiyatlara sahip telefonlardan çok daha iyi performans sunmanın yanı sıra deneyiminizi artırmak için daha zengin uygulama seçenekleriyle geliyor.

Vurgulamak istediğimiz bir değişiklik var: iPhone XR’de olduğu gibi, iPhone 11’de sunulan 3D Touch yok. Bu yüzden ekrana daha sert basmak herhangi bir yeni menü veya ek işlevsellik getirmeyecek.

Apple iPhone 11 Batarya Ömrü

iPhone XR’nin öne çıkan özelliklerinden biri, uzun ömürlü olmasa da, gördüğümüz en uzun iPhone’lardan biri olmasıydı. Dayanıklılık açısından esasen XR kadar iyi olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bir günlük yoğun kullanımınızı bile rahatlıkla götürür.

Düşük kullanımlı bir testte yaklaşık 27 saatlik pil ömrü sunar. Çok fazla uygulama indirme ve Bluetooth üzerinden müzik dinleme ve gün boyunca e-postaları düzenli olarak kontrol etmek gibi daha zor kullanımlarla, yaklaşık 16 saat kadar gidiyor.

Bu süre piyasadaki en iyisi değil. En iyi batarya ömrüne sahip bir telefon istiyorsanız, gerçekten uzun ömürlü telefonların bulunduğu Android dünyasına bakmanız gerekebilir. Ancak, Apple’a bağlı kalmayı düşünüyorsanız, iPhone 11, özellikle fiyat için uygun pil ömrü sunar.

iPhone 11 ile kutuda hızlı şarj cihazı yok. Kutusundan çıkan standart şarj aleti, 20 dakikada %10’luk bir dolum yaptı. Yani telefonu gelen şarj cihazı ile kullanmak biraz uzun süre olacak.

Hızlı bir şarj aletini kullanarak, 24 dakika içinde %35 oranında bir şarj edebilirsiniz. Ayrıca iPhone 11’in de kablosuz şarjı desteklediğini unutmayın. Bu sayede yeni bir kablosuz şarj aleti alarak kullanmadığınız anlarda şarj edebilirsiniz.

Apple iPhone 11 Kamera İncelemesi

Muhtemelen geçen yıl ki XR modelinin en iyi yükseltmesi kamera bölümünde oldu. Apple burada lens sayısını iki katına çıkardı. Arka tarafta yer alan iki adet 12MP sensör, 2019 için çok daha görkemli.

Kamera modülünün en büyük sorunu çıkıntılı olması. iPhone’u yatay olarak tutarken parmaklarınıza sürekli olarak çarpacak. Ama 2018’in iPhone’undaki çıkıntı kadar rahatsız edici değil.

Geniş açılı kamera, çekim yaptığınız sahneyi daha fazla kareye getiren ultra geniş açılı bir mercek ile donatıldı. Kullanımı oldukça kolay. Kameranın arayüzünün altındaki geçişi kullanabilirsiniz. İki kamera arasında geçiş yaparken hafif bir titreme var ve yakından bakarsanız, önizlemede iki sensörün ışık hassasiyetinde bir fark olduğunu görebilirsiniz.

Bana göre en iyi yükseltme olan bir noktaya değinelim – düşük ışık performansı. Tarihsel olarak Apple’ın iPhone kameraları burada hiç mükemmel olmamıştı. Gelişmiş AI özellikleri ile iPhone 11 harika gece çekimleri yapabiliyor.

Apple iPhone 11 - Gece vs Normal Çekim 1 - 4

İster karanlık bir durumda olun, ister gece gökyüzünde tripod ile bir noktaya odaklanın. Normalde kötü aydınlatılmış bir fotoğrafın ne kadar net olduğunu görünce şaşıracaksınız. Ama kısa bir hatırlatma yapalım, bu tür görüntüler elde etmeniz için 2-5 saniye boyunca sabit tutmanız gerekecek.

Telefonu sıkıca bağladıysanız veya monte ettiyseniz, yakalama süresi 30 saniyeye kadar uzatılabilir. Bu yalnızca gece gökyüzünün fotoğraflarını çekecekseniz gerçekten gerekli olur. 5 saniyeden 30 saniyeye kadar çekilen fotoğrafların parlaklığı arasında büyük farklılık var.

Sonuçlar şaşırtıcı! Düşük ışıklı ve gece fotoğrafları çekerken Apple’ı Huawei, Samsung ve Google seviyesine yükseltirken, bazı durumlarda da rakiplerini geçmesini sağlar. Gece modu, sabahın 1’inde çekilmiş fotoğrafları sanki öğleden sonra çekilmiş gibi görünmesini sağlayabilir. Nesnelerinizin hareketsiz kalmasını sağlayabilirseniz, harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Genel Değerlendirme

2019 yılının en ucuz iPhone’unu almak için en ideal seçim. Apple, yeni kamera düzenine büyük yenilikler ekleyerek, geçtiğimiz yıl ki telefonu geride bırakan bir yaklaşım sergiledi. Söz konusu iPhone XR’a rakip hem yeni hem daha üst özelliklere sahip bir telefon istiyorsanız, iPhone 11 en iyi seçim olacaktır.

Ama bir telefona bu kadar çok para vermek istemiyorsanız, benzer özelliklere daha çok ekran gövde oranı olan bir telefon istiyorsanız, Android cephesine göz atabilirsiniz.