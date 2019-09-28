Çok fazla değişiklik olmayacağı iddia edilen en yeni Apple iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max cihazlarının detaylı incelemesini yaptık. Ne kadar yükseltme oldu, hangi özellikler yeni telefonlara dahil edildi? Bu gibi sorularınızın cevabı için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Apple, bu ay bize iPhone 11 serini getirdi. Serinin yıldızlarının olağanüstü özellikleri geçen yıl ki telefonlara göre büyük yükseltmeye sahip diyebiliriz. Geçen yıl genel yükseltme yonga seti üzerine olmuşken, bu yılki yükseltmede temel satış noktası kameralar oluyor.

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max, iPhone XS ve iPhone XS Max telefonlarının geliştirişmiş sürümleri olarak karşımıza geliyor. Benzer tasarımlara ve aynı ekran boyutuna sahipler. Ancak gelişmiş performans, bazı büyük kamera yükseltmeleri, daha büyük batarya ve yeni bir Apple U1 geniş bant çipi ile geliyorlar.

Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max Teknik Özellikleri

Gövde Paslanmaz çelik çerçeve, oleofobik kaplamalı Gorilla Glass ön panel, buzlu kaplamaya sahip Gorilla Glass arka panel, su ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikalı. Ekran(11 Pro) 5.8inç OLED ekran, 458 PPI, 120Hz dokunmatik algılama. HDR video desteği, geniş renk gamı. Altı kanallı ortam ışığı sensörü ile Gerçek Ton ayarı. Ekran(11 Pro Max) 6.5inç OLED ekran, 458 PPI, 120Hz dokunmatik algılama. HDR video desteği, geniş renk gamı. Altı kanallı ortam ışığı sensörü ile Gerçek Ton ayarı. İşlemci Apple A13 Bionic RAM 4GB/6GB RAM Dahili Depolama 64/256/512GB Depolama seçenekleri İşletim Sistemi Apple iOS 13 Arka Kamera 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.0), 12 MP (f/2.4) Selfie Kamerası 12 MP (f/2.2) Parmak izi sensörü Yok – Yerine FaceID ile geliyor Batarya(11 Pro) 3.190 mAh 18W Hızlı Şarj, Qi Desteği Batarya(11 Pro Max) 3.969 mAh 18W Hızlı Şarj, Qi Desteği Fiyat(Pro/Pro Max) 999 Dolar / 1099 Dolar

Daha öncede belirttiğimiz gibi bu yılın en yeni yükseltmesi kameralar üzerine olıyor. Arkasında yepyeni bir üçlü kamera kurulumu var. Üstelik arka panel OnePlus 6‘da piyasaya çıkan buzlu cam kaplamaya sahip. Su koruması da bir miktar iyileşme gördü ve şimdi yeni nesil iPhone’lar 4 metreye kadar su geçirmiyor.

Yeni A13 Bionic işlemcisi, geçen yılın A12 modelinin geliştirilmiş bir sürümüdür. Apple ayrıca yeni bir Apple U1 geniş bant çipini entegre etti. Ancak kullanımı henüz tamamen iOS içerisinde uygulanmıyor.

Ve son olarak, iPhone 11 Pro artık XS’den %20 daha büyük bataryaya sahipken, 11 Pro Max XS Max’a göre %25 daha fazla kapasiteye sahip.

Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max Tasarım

iPhone 11 Pro ikilisi hakkında yüksek tasarım beklentileriniz varsa, bunu bir köşeye bırakabilirsiniz. Kutudan çıktıklarında ön panelde baktığınızda neredeyse ben bunu biliyorum diyebilirsiniz. Telefonlar XS ve X ile aynı tasarıma sahipler. Öte yandan, 11 Pro Max, XS Max kadar büyük olsa da, 20g daha ağır.

Üst kısımda devasa bir çentik bulunsa da 5.8 inç ve 6.5 inç OLED ekranlar oldukça ince çerçevelere ev sahipliği yapıyo. Alt kısımda boş alan yok. Üstteki çentik ahizeyi, birkaç sensör, 3D TOF ve yeni 12MP selfie kamerasını içeriyor. Selfie kamerası oldukça mükemmel özellikler içeriyor. Kamera bölümünde daha fazla detay öğrenebilirsiniz.

Hem iPhone 11 Pro hem de 11 Pro Max’taki ekranlar dünyadaki en sert cam tarafından korunmaktadır. Corning tarafından yapılmıştır ve XS’te yer alan ekran korumasına karşın daha da geliştirilmiş bir korumadır. Apple geçen yıl Gorilla Glass 6’nın özel bir versiyonunu kullanıyordu.

Apple ayrıca tüm iPhone’lara oleofobik kaplama uyguladı. Bu, parmak izlerine ve lekelere karşı kalkanınızdır. Telefonda parmak izleriniz çıksa bile hafifçe üstünüze silmeniz yeterli olacak. iPhone 11 serisi de önceki iPhone’larda olduğu gibi, benzer çerçeve donanımına sahip. Solda sessizsize alma anahtarı ve ses tuşları, sağda güç / Siri tuşu.

İPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max arka panelleri tamamen farklı bir tasarımın meyvesi. 2D kenarlarını saymazsak, ilk defa, parlak değiller. Apple, buzlu kaplamaya sahip mat bir cam kullanıyor.

Arkasında biraz benzer bir yüze sahip OnePlus 6’dan farklı olarak, iPhone 11 Pro’ların arka paneli kaygan değil. Yeni doku bir miktar tutuş sağlar ve XS nesline kıyasla elde daha güvenli hisseder.

Arka Panel ve Kamera Kurulumu

Buzlu yüzey sayesinde lekeler ve parmak izleri zar zor farkediliyor. Yeni üçlü kamera, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in sol üst köşesinde özel bir kareye sahip. Kameraların yerleştirildiği modül, buzlu kaplamalı değil de daha düz ve parlaktır.

Geniş + tele 12MP ikilisi, OIS desteğine sahip. Üçüncü 12MP kamera ultra geniş açılıolarak yeni kamera düzeninin bir parçası oluyor. Optik stabilizasyonu veya otofokusu yok. Bu nedenle bazılarının düşündüğü kadar kaliteli değildir. Apple, kamera için bazı güzel yazılımlar hazırlamış ve bu incelemenin kamera bölümünde daha sonra bunları ele alacağız.

Kare kurulumun içinde, öncekinden daha parlak olan gelişmiş bir çift LED çift tonlu flaş da bulunuyor. Ve video kaydı için kullanılan mikrofonları barındırabileceğini tahmin ettiğimiz çok küçük bir delik var.

Yeni kamera kurulumu, beklendiği gibi, daha az estetiğe katkıda bulunan daha küçük iPhone 11 Pro’da orantılı olarak daha büyük görünüyor. Fakat iPhone 11 Pro Max daha büyük bir telefon ve bu kurulumun köşesinde daha iyi durduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 11 Pro Serisi Boyut ve Eklemeler

iPhone 11 Pro, 144×71,4×8,1 mm ölçülerindedir. Bu da XS’den 0,4 mm daha uzun, 0,5 mm daha geniş ve 0,4 mm daha kalındır. Aynı zamanda daha da ağır. Ardından iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max’tan 158×77.8×8.1 mm – 0.5 mm daha uzun, 0.4 mm daha geniş ve 0.4 mm daha kalın olarak yayılır.

3D Touch katmanının çıkarılmasından elde edilen fazladan alan Apple’ın yeni iPhone’lara daha büyük batarya koymasına izin verdi. Normal model batarya kapasitesinde %20’lik bir artış var. Max ise iPhone XS’e kıyasla %25 arttış gösterdi.

Ve son olarak en önemlisi, Apple iPhone 11 Pro akıllı telefonlarını suya karşı daha iyi güvenlik altına aldı. Sersinin yıldızları IP68 dereceli ve 30 dakika boyunca 4m derinliğe kadar suda kalabilir.

Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max Ekran

Bu yeni XDR ekranların ne kadar büyük bir sorun olduğunu muhtemelen biliyorsunuz. XDR, Apple’ın HDR’deki ilerlemelerini söylediği eXtreme Dynamic Range anlamına geliyor. Yeni aralık 800nit ile daha parlaktır ve gerektiğinde 1200nite kadar aydınlanabilirler. XDR OLED’ler kontrastı ikiye katlıyor.

Bu yüzden uzun lafın kısası, yeni XDR ekranları çok daha parlak ve iPhone XS ve XS Max’ta gördüğümüz OLED’lerin iki katı karşıtlık sunuyor. Samsung’un en yeni Dynamic AMOLED’lerinde olduğu gibi, HDR standardının ötesine geçen daha iyi bir dinamik aralığa sahipler.

Her iki ekran da 458 ppi’de yoğunluk sağlıyo5r. 5,8inç ekranıyla iPhone 11 Pro ekranı 1125×2436 piksel çözünürlüğe sahip olduğu gibi mükemmel bir piksel yoğunluğu sunuyor. iPhone 11 Pro Max 6,5inç panelinde ise 1242 x 2688 piksel sağlıyor. Her iki OLED de yaygın HDR10 ve Dolby Vision standartlarını desteklemektedir.

Yine de, maksimum 811 nitlik parlaklığa sahip iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max OLED’ler şu anda piyasadaki en parlak akıllı telefon ekranları arasında.

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Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max Performans

Batarya Testi – Pil Ömrü

iPhone 11 Pro Max, Apple’ın bugüne kadar sahip olduğu en büyük batarya tarafından destekleniyor. Bu da 3.969 mAh kapasiteli Li-Ion bataryadır. XS Max’inkinden %25 daha büyük.

Her iki iPhone 11 Pro modelinde de 18W hızlı şarj cihazı bulunuyor. Bitik iPhone 11 Pro Max cihazınızı bu şarj cihazıyla şarj ederseniz, bataryanın %50’sini 30 dakika içinde tekrar dolduracaktır. Normal iPhone 11 Pro ile aynı şeyi yaparsanız – şarj cihazı yaklaşık %58 oranında dolduracak.

Her iki telefonda da tam bir şarj yaklaşık 2 saat sürer. iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max, 10W kablosuz şarjı destekler. Batarya testimizi iPhone 11 Pro Max modelinde tamamladık. Max, tek bir şarjla yaklaşık 21 saat 3G araması, 15 saat webde gezinme yapabilir veya videoları yaklaşık 19 buçuk saat izleyebilirsiniz.

A13 Bionic Yonga Seti ve Performans Sonuçları

Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max ve aynı zamanda daha ucuz olan iPhone 11, en son Apple A13 Bionic yongasını kullanıyor. 8.5 milyar transistöre sahiptir. Bu, 7nm+ işlem süreci üzerine kuruludur. Yongaseti A12’den daha hızlı ve daha verimli.

Apple A13 Bionic yonga, 2×2.65 GHz Lightning yüksek performanslı çekirdeğe ve 4×1.8 GHz Thunder verimli CPU çekirdeğine sahip bir altı çekirdekli işlemci barındırıyor. Lightning çekirdeği %20 daha hızlı, %30 daha verimlidir.

A13 yonga seti, A12 ile tanıtılan 4 çekirdekli tasarımı koruyan yeni bir GPU’ya sahip. Fakat şimdi A12’nin GPU’su ile aynı performansı sunarken %20 daha hızlı ve %40 daha verimli.

Üçüncü nesil Neural Engine, 8 çekirdeğe (% 20 daha hızlı,% 15 daha verimli) sahiptir. Deep Fusion ve Gece Modu gibi görüntü işleme özelliklerinden sorumludur. Deep Fusion bu yılın sonunda bir yazılım güncellemesi olarak piyasaya sürülecek. Deklanşöre basmadan önce 4 fotoğraf, çekim yaparken 4 ve ardından 1 uzun pozlama yapılır. Sonra en iyi çekimleri yapar ve onları birleştirir. Gece Modu açılışta mevcuttur.

Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max Performans Testleri 1 - 5

Son olarak, tüm iPhone 11 cihazları 4GB RAM ile geliyor. Yukarıdaki galeriden cihazların performans test sonuçlarına göz atabilirsiniz.

Apple iPhone 11 Pro Serisi Kameralar

Yeni iPhone’ların Pro ismini taşımasının ana sebeplerinden biri de kamera yüzünden. Apple nihayet geniş + tele kurulumuna üçüncü bir kamera ekledi. Bu da ultra geniş açılı kamera olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone 11 Pro ikilisi, arkada aynı üçlü 12MP kamera kurulumunu kullanıyor. Üstelik öndeki selfie kamerası da aynı. Ayrıca kamera bölümünde gelen bütün özellikler, modlar, seçenekler ve görüntü ve video kalitesi her iki iPhone’da da aynı kalır. Bu nedenle aşağıda yer alan bütün özellikler hem iPhone 11 Pro hem de iPhone 11 Pro Max için geçerlidir.

Bütün kameralarımız 12MP sensörden oluşuyor. Birincil kamera geniş açılı f/1.8 lens, optik görüntü sabitleme (OIS) ve Dual Pixel AF’ye sahiptir. İkincil kamera, ana kamera üzerinde 2x optik zoom için 52mm lens kullanan telefoto’dur. Objektif şimdi f/2.0 diyafram aralığına sahip olduğunda daha parlak, OIS mevcut, ancak ana kameradaki gibi Dual Pixel AF yok. Ailenin yeni üyesi, 120 derecelik görüş açısıyla ultra geniş açılı üçüncü kamera olıyor. Bu kamera için sabitleme veya otomatik odaklama yoktur.

Selfie kamera da bir yükseltme aldı. 3D TOF sensörü, Face ID, portre çekimleri ve çeşitli Animojiler için kullanılıyor. Ancak asıl selfie sensörü önceki iPhone’lardaki 30mm lensten daha geniş f/2.2 diyafram açıklığı kullanan 12MP’lik bir kamera.

iPhone 11 Pro’lardaki yeni ana ve tele sensörler genişletilmiş ISO duyarlılığına sahipler. Yeni minimum/maksimum pozlama süreleri de var. Telefoto kameradaki açıklık da daha geniştir – f/2.4’ten f/2.0’a yükseldi.

Kamera Uygulaması

Kameralar her zaman birbirleriyle senkronize çalışıyor. Bundan dolayı aralarında geçiş yaptığınızda, doğru odak, pozlama ve ton haritalama ayarlarını anında yapabiliyorlar. Bu hem fotoğraflar hem de videolar için geçerlidir.

Yeni kamera uygulaması, ultra geniş ve ana sensörlerden gelen bilgilerle ana ve telefoto görüşlerinin dışındakileri de otomatik olarak yakalar. Ardından Fotoğraflar uygulaması, bir grup fotoğrafından kesilmiş insanlar varsa veya bir binanın bir kısmı bırakıldıysa ve benzer özellikler çıkarsa, otomatik olarak daha geniş bir çekim yakalamanızı önerecektir.

Bu fazladan kayıt için fazladan alan gerekiyor. Bu yüzden 64 GB’lık modelde hafıza hemen dolabilir. Ancak iyi haber şu ki eğer fazladan bilgi kullanmazsanız, 30 gün sonra silinecek. En azından bunu da düşünmenize gerek yok.

Kamera Kalitesi

Aşağıda çeşitli modlarla çekilmiş iPhone 11 Pro ikilisinin yeni üçlü kamera kurulumunun kamera örneklerini görebilirsiniz. Resimler örnek detaylara, aşırı düşük gürültüye ve oldukça yüksek dinamik aralığa sahiptir.

Renkler biraz sıcak dursa da doğruluk payı yüksek. Kontrast, bir amiral gemisinden bekleneceği gibi mükemmel duruyor. Ama bir güncelleme ile yeni yükseltmeler alabilir. Keskinleştirme biraz fazla ve genel olarak, fotoğraflar gözle görülür şekilde aşırı netleşti.

Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max Ana Kamera 1 - 4

Telefoto ile çekinlen resimler de aynı derecede zengin ve gürültüden yoksun. Netlik burada biraz tonda, bu güzeldi. Renkler ve kontrast, ana kamera için uygun. Üçüncü kamera, iPhone’larda yepyeni olmakla birlikte, Android akıllı telefonlar arasında oldukça yaygındır.

Ultra geniş çekimlerin kalitesi iyi, fakat mükemmel değil. Yeterli ayrıntı var, biraz daha fazlasını beklememize rağmen, uygulanan otomatik bozulma düzeltmesi nedeniyle köşeler oldukça yumuşak ve burada ve orada bir miktar gürültü var.

Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max 2x Zoom 1 - 4

Renkler, kontrast ve dinamik aralık, ana kamera ile eşleşiyor, bu da ideal değil. Gece Modu, ışık azaldığında otomatik olarak devreye giriyor. Genellikle 2 veya 3 saniyelik bekleme kullanıyor. Görüntü anında kaydedilir, şimdiye kadar karşılaştığımız en hızlı Gece Modları olmasa bile, yine de ideal.

Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max - Ultra Geniş Açılı 1 - 4

Gece Modu görüntülerinin kalitesi de sınıf lideridir. Çok fazla ayrıntıya sahipler, yeterince keskinler, ancak keskinleştirilmediler. Renkler mükemmel, kontrast birinci sınıf, pozlama çok dengeli ve genel olarak her resmi seveceksiniz.

Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max - Gece Modu 1 - 4

Ayrıca, Gece Modunda çekim yaparken tek bir fotoğrafın da bulanık olmadığını, bu nedenle sadece bir fotoğraf çekseniz bile harika olmalı.

Genel Değerlendirme

iPhone 11 Pro ikilisi, Apple’ın sürekli olarak sunmadığı iki özellik olan kamera ve pil ömrüne odaklanıyor. Bunu yaparak Android telefonlar ile arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor. Ultra geniş açılı kamera da oldukça iyi yaklaşım. O kadar iyi olmasa da ideal bir seçenek. Gece Modu da artık hiç olmadığı kadar iyi ve batarya oldukça ideal.

Apple’ın kullanıcıları zaten hali hazırda mevcut. Ancak şu da bir gerçek ki Android telefonlarda çok daha fazla seçenek var. Aynı fiyat etiketine üstün özelliklerle gelen birçok amiral gemisini piyasada bulabilirsiniz. Ama yine de ikisi arasında bir seçim yapacak olursanız, Max modelini tavsiye ederim. Arka kamera kurulumu daha hoş duruyor.