Apple, bilindiği üzere iPhone 11 serisinde batarya konusunda oldukça fazla olumsuz geri dönüş almış durumda. Şirket bu durumu telafi edebilmek için yeni iOS 14.5 güncellemesiyle birlikte iPhone 11 serisi cihazların pil performansını iyileştirmeye başlayacak.

Yeni güncelleme içerisindeki pil kalibrasyonu ile birlikte artık iPhone 11 cihazların pil performansları ve sağlığı en üst seviyeye çıkacak. Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar daha doğru ve daha iyi pil performans oranlarına ulaşabilecekler.

Güncelleme ilk olarak iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max için sunulmaya başlayacak daha sonra diğer iPhone modellerine gönderilecek. Birkaç hafta sonra sunulması beklenen yeni güncellemenin, başarılı bir pil kalibrasyonu sunması bekleniyor.

Ayrıca Apple yaşanacak teknik bir aksaklık dolayısıyla güncellemeyi geri çekebilir. Şuan için şirket güncelleme üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen günlerde ilk olarak hangi pazara sunulacağı belli olmayan güncellemenin ülkemize de gelmesi bekleniyor.