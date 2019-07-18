Apple iPhone 12 – 2020 ToF Kamera Desteğine Sahip Olacak!

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, kamera tedarikçilerinden 2020 iPhone serisi için ToF kamera lensi bileşenleri hazırlamalarını istedi. Android telefonlarda bir süredir kullanılan bu özelliğin Apple’da yer alması aslında biraz şaşırtıcı. Kısaca ToF kameranın ne olduğuna bir değinelim.

ToF teknolojisinin prensibi Face ID’ye benziyor. Ancak bileşenler ve uygulamalar farklıdır. Hedefin mesafe ve derinlik bilgisini elde etmek için ışığı baz alıyor. Ayrıca, bu işlem nedeniyle teoride, 3 boyutlu görüntüler oluşturabilir.

Tedarik zinciri kaynaklarına göre, Apple tedarik zinciri ortaklarından VCSEL (dikey boşluklu yüzey algılayan lazer) bileşenleri sağlamalarını istedi. Bu bileşen, 2020 yılında ulaşacak serinin arkasında bulunan ToF kamera lensleri içindir. iPhone 12 bu sayede, AR deneyimini büyük ölçüde artıracak bir ToF bileşenine sahip bir arka kamera içerecektir.

Daha öncesinde VCSEL bileşeni, iPhone XR, XS ve XS Max‘taki derinlik sensörlerinin temeli için kullanıldı. Ayrıca yüz tanıma, Animoji ve portre modu özçekimleri için de bu teknolojiden zaten faydalanıyordu.

Mevcut Face ID yapılandırılmış ışık teknolojisi, kullanıcının yüzüne 30.000 lazer spotu yansıtır. Bu sayede kimlik doğrulama için 3D görüntüler üretmek için mesafeyi ölçer. Buna karşılık, ToF çevresel bir üç boyutlu görüntü oluşturmak için bir lazerin etrafındaki bir cisimden sıçraması için geçen süreyi hesaplar. Bu, daha doğru derinlik algısı ve sanal nesnelerin daha iyi konumlandırılmasını sağlar. Bundan dolayı yeni nesil iPhone’lar oldukça iddialı özellikleri beraberinde getirebilir.