Apple iPhone 12 İnceleme

Apple iPhone 12 inceleme ile iPhone 12 serisinin temel sürümü hakkında daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Telefonun özellikleri ve genel değerlendirmeleri hakkında her şeyi öğrenebilir ve fiyatına değer mi kararı sizler vereceksiniz.

iPhone 12, geçen yılki iPhone 11‘den daha pahalı bir telefon. Bununla birlikte, OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Ayrıca yükseltilmiş bir kamera kurulumu, yeni bir tasarım, 5G ve MagSafe bağlantısı özellikleri ile geliyor.

MagSafe daha hızlı ve daha ideal şarj sağlıyor. Beraberinde yeni bir aksesuar yelpazesi de ekleyerek, daha kullanışlı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca performansı da yükseltildi. Apple A14 Bionic yonga seti, bütün telefonlar arasındaki en güçlü yonga seti olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone 12 vs iPhone 12 Pro

Ayrıca telefonun detaylı özelliklerine Apple iPhone 12 Fiyatı ve Özellikleri sayfasına bakabilir ya da serisinin en üst modellerinden olan Apple iPhone 12 Pro İncelemesi‘ne de göz atabilirsiniz.

Apple iPhone 12 Teknik Özellikleri

Model Apple iPhone 12 Ekran 6.1 inç Ekran Çözünürlüğü 1170 x 2532 Ekran Tipi OLED Panel İşlemci Apple A14 Bionic Depolama ve RAM 4GB RAM – 64GB / 128GB / 256GB Depolama Arka Kamera 12MP + 12MP Ön Kamera 12MP Ekran Yenileme Hızı 60 Hz Ağırlık 164g

iPhone 12 Tasarım İncelemesi

iPhone 12 inceleme tasarım konusunda detaya iniyor. Geçmiş yıllarda piyasaya sürülen iPhone 4 ve iPhone 5 cihazlarına oldukça benziyor. Köşeleri kesilmiş kenarlarla 90 derecelik açı olacak şekilde tekrar oluşturulmuştur. Üstelik iPhone 11’den dört kat daha ekranı sağlamlaştıran Seramik Kalkan kaplaması mevcut.

Ön tarafın tamamı bu yeni Seramik Kalkan ile kaplanıyor. Cam ayrıca, çizilmeye karşı daha fazla direnç için iyonla güçlendirilmiştir ve gelişmiş leke direnci için oleofobik kaplama eklenmiştir.

Arka panel de muhtemelen Corning tarafından yapıldı. Ancak yeni seramik kalkan burada yok ve kırılması ön panelden daha kolay. Genel olarak düz ön panele, düz arka panele ve yeni düz bir çerçeveye ev sahipliği yapıyor. iPhone 12, mat kaplamalı bir alüminyum çerçeveye sahiptir. Çerçeve üzerinde keskin kenarlar yok – cam kenarlara geçiş inanılmaz derecede pürüzsüz.

Gözlerinizin göremediği, ancak yine de önemli olan bir şey, geliştirilmiş su dayanıklılığıdır. iPhone 12, toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikası ile derecelendirilmiştir. Resmi özelliklere göre 6 metreye kadar derin suda 30 dakika dayanabilir.

Ön ve Arka Panel

Şimdi ön tarafa daha yakından bakalım. iPhone 12, iPhone 11’den daha yüksek çözünürlüklü 6,1inç OLED ekrana ve daha ince çerçevelere sahip. Göze batan çentik oluyor ve boyutu eskisi gibi kalıyor.

Yeni OLED ekran daha yüksek bir çözünürlüğe sahip ve piksel yoğunluğu 460 ppi’ye çıkıyor. Ekran sınırları da yaklaşık %20 daha ince görünüyor. Çentik, 12 MP selfie kamerasını ve yapılandırılmış 3D kamerayı içeriyor. Stereo hoparlör görevi de gören ahize de burada yer alıyor.

Arka tarafta çift kamera kurulumunu göreceksiniz. Mat kare bir camın içinde yer alıyor. Arka panelden sadece 1 mm dışarıda duruyor. İçerisindede 12 MP ultra geniş lens ve 12 MP birincil lensin yanı sıra çift LED flaş ve stereo mikrofon var.

iPhone 12 Ekran İncelemesi

iPhone 12’nin ekranı, bu fiyattaki bir telefon için ileriye doğru büyük bir adımdır. Geçen yıl Apple, lüks, yüksek kontrastlı OLED ekranların yalnızca Pro için yapmıştı. Bu yıl ise iPhone 12’ye getirildi.

Fark özellikle HDR olarak oluşturulmuş fotoğrafları, videoları ve filmleri görüntüleme söz konusu olduğunda belirgindir. Yalnızca web’de gezinirken bu kadar büyük bir fark görmeyebilirsiniz. İster iTunes’dan HDR içeriği görüntülemek veya sadece Netflix’in görünümünü iyileştirmek olsun, OLED yükseltmesi görüntü kalitesinde büyük bir fark getiriyor.

iPhone 12, 2532×1170 piksel çözünürlüğe sahiptir. Ekran keskin ve nettir. Çerçeveler daha incedir. Bu, iPhone 12’nin 6.1 inç ekranı korurken 2019’un sürümünden biraz daha kısa ve daha dar olmasını sağlıyor. Yapılan testlerde iPhone 12, iPhone 12 Pro‘dan biraz daha düşük parlaklığa sahip.

iPhone 12 Kamera İncelemesi

iPhone 12’deki kamera kurulumu, yalnızca sensörlere baktığınızda pek bir yükseltme gibi görünmüyor. Hala aynı normal/geniş kamera ve size daha iyi bir açı izin ultra geniş kamera var.

Normal kameranın diyafram aralığı f/1.6’ya çıkarılarak iPhone 11’e kıyasla daha düşük ışık fotoğrafçılığı biraz geliştirildi. Düşük ışık performansı, daha fazla ayrıntı içeren daha parlak çekimler için bir iyileştirildi.

Gece Modu

Geçen yıl iPhone 11 ile bizi etkileyen en önemli şey Gece Modu idi. Bu, iPhone 12 ile geri döndü. Artı olarak Gece Modu hem geniş hem de ultra geniş sensör de kullanılabiliyor.

Gece Modu, ışık seviyelerinin düştüğünü algılayabilir ve görüntünün pozlamasına göre hesaplamalı bir yazılım kullanarak fotoğrafı aydınlatıyor. Ama sorun koşullara bağlı olarak telefonunuzu 15 saniyeye kadar sabit tutmanızdır. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcıdır ve çekimler tam anlamıyla gün gibi net görünen gösteriyor.

Ancak ana kamera gece modunda daha iyi çalışıyor. Gece Modu, neredeyse zifiri karanlık bir sahneyi aydınlatmada şaşırtıcı olsa da, bu yıl daha fazla yükseltme görmek daha iyi olurdu.

iPhone 12 ile gelen bir diğer özellik yeni Smart HDR 3 teknolojisi oluyor. Artık sahneyi daha iyi okuyabilen ve sahne içindeki özellikleri vurgulayan bir teknolojiye merhaba diyoruz. Ana kameranın f/1.6 diyafram açıklığıyla birleştirilmesi de bu teknolojiye etki ediyor ve parlak fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor.

Ayrıca Daha iyi görüntü işleme için Smart HDR 3’ün yanı sıra Deep Fusion görüntü geliştirme özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

Ayrıca bkz: iPhone 11 Deep Fusion Nedir? Nasıl Kullanılır?

Diğer Kamera Özellikleri

Ön kameraya da bir yükseltme yapıldı. 12MP sensör artık arka paneldeki ultra geniş sensöre benzer şekilde çalışıyor. f/2.2 diyafram açıklığı daha parlak fotoğralar çekiyor. Bundan ötürü ön kamerada da Gece Modu’nu kullanabilirsiniz.

Ön kameradaki portre modu, bu yıl saçın kenarlarını bulmada daha etkili görünüyor. Çünkü portre modlarının bulanıklaştırma efekti saçları tanımakta pek iyi değil.

Video hayranıysanız, iPhone 12’de video performansı da geliştirildi. Apple, iPhone 12 serisinin Dolby Vision‘da video kaydedebilmesi ve ekranda HDR kalitesinde görüntülemeden önce işleyebilmesi konusunda büyük bir çalışma yaptı.

Apple iPhone 12 - Kamera Örnekleri 1 - 12

HDR ile geliştirilmiş sonuçlar, HDR olmayan örneklerle yan yana görüntülendiğinde daha net ve daha renklidir, ancak aradaki fark o kadar da belirgin değildir.

iPhone 12 Performans ve Batarya Ömrü

Yeni Apple A14 Bionic çip, tüm iPhone 12 serisine güç veriyor. Bu, 11,8 milyar transistör içeren dünyanın ilk 5nm yonga setidir. Önceki A13 yongasından %40 daha fazla transistör içerdiği anlamına geliyor. A14, altı çekirdekli bir işlemciye sahip.

3.1GHz’de saat hızına sahip 2 büyük Firestorm çekirdeği ve gerektiğinde 3.1GHz’e çıkabilen TurboBoost özelliği ile 1.8GHz’de çalışan 4 küçük Icestorm çekirdeği vardır. Yükseltilmiş işlemci, A13’ten %50 daha yüksek performans vaat ediyor.

Apple iPhone 12 - Performans Testleri 1 - 3

Ayrıca geçen yılki iPhone’lara göre %50’ye varan bir artış sunan yeni bir 4 çekirdekli Apple GPU var. Bir de yapay zeka performansında %70 artış sağlayan makine öğrenimi için yeni 16 çekirdekli NPU var.

iPhone 12’de 4 GB RAM bulunurken, Pro modelleri 6 GB RAM’e sahip. Apple A14 Bionic ayrıca Qualcomm’un X55 5G modemi ile birlikte geliyor ve bu nedenle iPhone 12 serisinin tamamı 5G bağlantısını destekliyor.

Kısacası 2020 yılının piyasaya sürülen en iyi işlemcisi diyebiliriz. Kendine ait bir işlemci olmasına karşın oldukça yüksek performans sunuyor.

Apple iPhone 12, 2.815mAh batarya barındırıyor. Bu, iPhone 11’in kapasitesinden yaklaşık %10 daha küçük kapasite. Yine de Apple, yeni A14 Bionic çip ile desteklenen iPhone 11’dekinden daha uzun batarya ömrü vaat ettiğini ileri sürdü.

Apple iPhone 12 Batarya Ömrü

Yukarıda yer alan resimden de doğrudan ne kadar batarya ömrü sunduğunu görebilirsiniz.

Genel Değerlendirme

iPhone 12 Mini daha ucuzdur. Ancak daha fazla ekran alanı istiyorsanız, tercih etmeniz gereken model iPhone 12’dir. Yeni tasarım eski modelleri andırıyor. Ancak ekstra ekran bunu tamamen yeni bir telefon gibi hissettiriyor. Ayrıca Netflix, Prime Video veya genel bir film hayranıysanız, iPhone 12’deki OLED ekran keyifli bir deneyim olacaktır.