Apple iPhone 12 Mini, Canlı Canlı Görüntülendi!

Apple‘ın iPhone 12 Mini ön siparişine tam bir hafta kalmasına rağmen, bir Romen teknoloji muhabiri telefona dair bir görüntü paylaştı. Daha sonra da, bize ilk canlı görüntüyü, modelin küçücük yapısını daha da eski haline getiren iPhone 12 ve 12 Pro ile karşılaştırdığı bir video yayınladı.

131,5 x 64,2 x 7,4 milimetre ve 135 gram ağırlığında olan Mini ana akıma karşı çıkıyor ve sonunda Apple’ın en yeni işlemcisine sahip tek elle kullanılabilen bir iPhone seçeneği yaratıyor. Mini ve 5.4 inçlik Süper Retina XDR OLED paneli 12, 12 Pro ve geçen yılki 11 Pro Max‘e karşı bünyesinde bulunduruyor.

Hepsi yeni telefonun gerçekte ne kadar hızlı olduğunu doğruluyor. Kaynağımız, 12 Mini’nin cepte çok az bir yer kapladığına da dikkat çekiyor. Ayrıca bize normal iPhone 12 ile aynı olan hem arka hem de ön kameralara bir göz atma imkanı sağlıyor.

iPhone 12 Mini, iPhone SE 2020 ile karşılaştırıldığında 7 milimetre daha kısa ve 3 milimetre daha dar kalıyor. Aynı zamanda, 476 ÜFE ile en yüksek inç başına piksel sayısını da beraberinde getiriyor. Ancak telefon çentik ekranı, iPhone 12 serisinin geri kalanıyla aynı boyutta olduğundan biraz daha büyük görünüyor.