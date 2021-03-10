Apple, iPhone 12 Mini Üretimini Azaltıyor!

Apple, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde iPhone 12 serisiyle satışlarını arttırarak 77 milyon rakamına ulaşmıştı. Ancak şirketin bugünlerde işleri pek iyi gitmiyor. Şirket Şubat ayı başlarından bugüne kadar iPhone 12 üretimini 11 milyon azalttı.

Bununla birlikte hala devam eden bu üretim azaltma politikası bir süre daha devam edeceğe benziyor. Kullanıcılar iPhone 12 serisinde Mini versiyonunu şirketin istediği değerde talep etmedi. Bu nedenle şirket %20 üretim azaltma kararını alırken en çok ayı Mini versiyonuna uyguluyor.

Apple‘ın 2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 76 milyon iPhone 12 serisi üretmesi bekleniyor. Bu durum 96 milyonluk üretimin altında bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Şirket ABD pazarında iPhone 12 serisi ile birlikte iPhone 11‘i geride bıraktı ve 111.4 milyar dolar bir gelir elde etti.

Bu nedenle şirket şuan için ABD pazarına yoğunlaşmış durumda. Ancak iPhone 12 Mini, kullanıcılar tarafından pek fazla tercih edilmedi. Apple bu durumdan 2021 yılı sonlarında sunacağı yeni iPhone 13 serisiyle kurtulmayı planlıyor.