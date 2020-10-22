Apple iPhone 12 Parçalara Ayrıldı – İşte Telefonun İç Donanımı

Apple iPhone 12 parçalara ayrılarak bir videoda telefonun iç donanımına yakından bakmamıza olanak sağlandı. iPhone 12 ve 12 Pro telefonları Cuma gününden itibaren resmi olarak satışa çıkıyor. Century Weifeng Technology tarafından yayınlanan bir video sayesinde, 6.1 inç iPhone 12 modelinin iç donanımına yakından bakabiliyoruz.

Apple iPhone 12 parçalara ayırma videoseu, iPhone 12’yi iPhone 11 ile karşılaştırıyor. Telefonun yapısının genel düzeninde bazı benzerlikler olsa da, güncellenmiş tasarımda bazı temel farklılıklar vardır. Ana kartı, 5G yongası nedeniyle iPhone 11’den daha büyüktür. Bu 5G modem, Qualcomm X55 olarak tanıtılmıştı.

Anakartı daha büyük olsa da, Apple’ın iPhone 12’nin genel boyutlarını inceltmek için küçülttiği birkaç öğe var. OLED ekran aksamı daha incedir. Taptic Engine aksamı önemli ölçüde daha küçüktür. iPhone 12’nin pil kapasitesinin, 2.815 mAh ile iPhone 11’den %15 daha düşük olduğu keşfedilmiştir.

Arka panelde MagSafe manyetik tertibatı yer alıyor. Halka, yeni MagSafe şarj cihazını kolayta hizalamak için MagSafe aksesuarlarıyla aynı hizaya gelen mıknatıslardan yapılmıştır.