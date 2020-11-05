Apple iPhone 12 Pro İnceleme

iPhone 12 Pro, şu anda satın alabileceğiniz en üst özelliklere sahip Apple cihazıdır. Sizler için iPhone 12 Pro'nun artı ve eksi yönlerini ve performans, kamera, batarya ve ekran dahil tüm detayları aktarmaya çalıştık. Sizleri fazla bekletmeden derinlemesine iPhone 12 Pro incelemesine göz atalım.

iPhone 12 Pro, şu anda satın alabileceğiniz en üst özelliklere sahip Apple cihazıdır. Peki detaylı iPhone 12 Pro incelemesi ile hangi özellikleri daha çok dikkat çekici öğrenmek ister misiniz? Sizleri fazla bekletmeden derinlemesine iPhone 12 Pro incelemesine göz atalım.

Standart iPhone 12 sürümüne göre temel yükseltmeler mevcut. Mesela daha fazla RAM var ve arka tarafında iki değil üç kamera sensörü bulunuyor. Buna karşılık aynı yonga setine ev sahipliği yapıyor.

Kamerasına LiDAR’ın eklenmesi, daha fazla odaklanma seçeneği getiriyor ve gelecekte daha gelişmiş artırılmış gerçeklik özelliklerinin yolunu açıyor. Ama standart iPhone 12 ile tam olarak aynı boyuta, şekle, ekran teknolojisine ve çözünürlüğe sahiptir.

Apple iPhone 12 Pro Öne Çıkan Teknik Özellikleri

Ekran: 6.1″ Super Retina XDR (OLED) (460ppi)

6.1″ Super Retina XDR (OLED) (460ppi) İşlemci: Apple A14 Bionic

Apple A14 Bionic RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

128GB, 256GB, 512GB İşletim Sistemi: iOS 14

iOS 14 Kamera: Lidar teknolojili 12MP üçlü kamera kurulumu, 12MP selfie kamerası

Lidar teknolojili 12MP üçlü kamera kurulumu, 12MP selfie kamerası Bağlantı: LTE, Wifi 6, NFC, Bluetooth 5, lightning, ultra geniş bant (5G) ve GPS

LTE, Wifi 6, NFC, Bluetooth 5, lightning, ultra geniş bant (5G) ve GPS Su Geçirmezlik Sertifikası: IP68 (30 Dakikaya kadar 6 metre derinlikte su geçirmez)

IP68 (30 Dakikaya kadar 6 metre derinlikte su geçirmez) Boyut: 146.7mm x 71.5mm x 7.4mm

146.7mm x 71.5mm x 7.4mm Ağırlık: 187 gram

iPhone 12 vs iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Tasarım Özellikleri

iPhone 12 Pro tasarımı, geçen yılki iPhone 11 Pro‘dan farklı. iPhone 12 serisindeki tüm telefonlar gibi, keskin, 90 derecelik düz kenarlara sahiptir. iPhone 12 Pro tasarımı aynı anda hem fütüristik hem de retro duruyor.

6,1 inç OLED ekran oldukça net, parlak ve telefonun kenarlarına kadar uzanıyor. Bununla birlikte, kavisli kenarların keskin, düz, endüstriyel görünümlü kenarlarla değiştirildiğini anında fark edeceksiniz.

Bir diğer yeni eklenti ise ön panele eklenen Seramik Kalkan. Apple, aslında cam olmadığını söylediği bir yapı oluşturmak için Corning ile birlikte çalıştı. Ortaya işte dörtlü bir “nano kristal” yapı çıkardı. Bu da geçen yılın ekranının gücünün iki katına çıkarıldığı anlamına geliyor.

Sonuç olarak iPhone 12 Pro’nun arkası hala 2019’da kullanılan camla aynı. Buna karşılık yeni kenar tasarımı, bir düşme durumunda önceki modelden iki kat daha dayanıklı halde.

IP68 derecesi, iPhone 12 Pro’nuzu öncekinden daha derine daldırmanıza izin verecek şekilde geliştirildi. Suya daha dayanıklı olduğu anlamına geliyor.





Ufak bir hatırlatma iPhone 12 Pro bir düşme sonrasında yanlış açıyla düşerse, yine de kırılabilir. Bundan ötürü bir kılıf kullanmanızı tavsiye ederiz.

Apple iPhone 12 Pro Ekran Özellikleri

iPhone 12 Pro, temel olarak geçen yılın OLED ekran teknolojisine sahip. Farklılık sadece ekran boyutunun değişmesi ile oldu. Asıl şaşırtıcı olan iPhone 12’deki ekranla aynı boyutta. Bu biraz can sıkıcı duruyor.

Tabi ki burada kullanılan OLED teknolojisi ile en iyi ekranlardan birine sahip oluyorsunuz. Özellikle HDR görüntüleri izlerken derin siyahlar, canlı beyazlar ve geniş bir renk yelpazesini elde edeceksiniz.

iPhone 12 Pro ekranı ile ister yüksek kaliteli fotoğraflara bakıyor olun, ister sadece 4K kalitesinde yüksek kaliteli Dolby Vision formatında videolar izleyin, sonuçtan kesinlikle memnun kalacaksınız.

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Ayrıca telefonun 60fps’de oyunlar oynamanızı gerektirmesi biraz sorun. Çünkü yeni nesil Android telefonlarda 144Hz’ye kadar ekran yenileme hızı bulunuyor. Apple’ın bu şekilde bir özelliği gözden çıkarması biraz sorun oldu.

Apple iPhone 12 Pro Kamera Özellikleri

Genel Kamera Özellikleri

iPhone 12 Pro kamera kurulumu, üç farklı sensörden oluşuyor. Bunlar standart geniş açı sunan sensör, ultra geniş bir sensör ve 2x zoom sunan telefoto sensörüdür. Tabi ki kameraların asıl dikkat çeken noktası LiDAR tarayıcı oluyor.

Kısa bir dipnot: Lidar, lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji.

Peki 12 Pro’da yer alan bu yeni teknoloji nasıl kullanılıyor? En büyük getirisi muhtemelen daha düşük ışıkta insanların yüzlerini algılamak için kameranın hızlı bir şekilde otomatik odaklamasını sağlaması olabilir.

Kameralar açısından iPhone 12 Pro ve Pro Max‘teki diğer büyük değişiklik, ProRAW dosya formatının eklenmesidir. Bu da temel olarak, düzenleme sırasında size daha fazla esneklik sağlamak için sensör tarafından yakalanan tüm görüntü bilgilerini koruyan birçok fotoğrafçının kullandığı ham formata benziyor.

Apple’ın ProRAW‘ı, görüntülerde yer alan silik alanları mantıksal bir şekilde işlemden geçirerek, düzenlenmiş bir fotoğraf elde etmenize olanak sağlıyor. Tabi ki yine de bunları en sevdiğiniz fotoğraf düzenleme uygulamasında veya doğrudan Fotoğraflar’ın içinden düzenleyebilirsiniz.

iPhone 12 Pro kameraları, geçen yıl 11 Pro serisinden çok fazla bir yükseltme gibi görünmeyebilir. Çünkü kameraların hepsi 12MP sensörleri içeriyor. Buna karşılık sadece Gece Modu özelleştirmesi daha üst konuma çıktı.

Kamera Örnekleri

iPhone 12’deki birincil geniş kamera, daha iyi düşük ışık performansı için yükseltildi. Bunu da daha geniş f/1.6 diyafram açıklığı sayesinde halletti. Ayrıca bu, gece iç mekan fotoğrafını biraz daha parlak hale getirirken, Gece Modu işlevini daha parlak hale getiriyor.

Apple iPhone 12 Pro Kamera Örnekleri 1 - 12

Gece Modu, ön kameraya da eklendi. Böylece daha karanlık koşullarda daha iyi görünen selfieler çekebilirsiniz. Karanlıkta portre modunu da kullanabilirsiniz, Retina Flaş, ekran ışığı ile yüzünüzü aydınlatan her noktayı tarayarak ortaya oldukça net bir fotoğraf çıkarıyor.

Bu, iPhone 12 Pro’nun iPhone 12’ye göre açık bir avantaja sahip olduğu bir alandır. Ek LiDAR sensörü, iPhone 12’nin doğru şekilde yeterli ışığı alamadığı net, odaklanmış Gece Modu portreleri çekmenize olanak tanır.

Gece Modu Çekimleri 1 - 4

Selfie kamerası, genel olarak önceki yıllardan bir adım önde. Daha iyi görüntü işleme için Smart HDR 3, Dolby Vision video kaydı ve Deep Fusion görüntü geliştirme gibi özelliklerle arka sensörlerin sunduğu neredeyse her özelliğe sahip.

Apple iPhone 12 Pro Performans Özellikleri

iPhone 12 Pro, A14 Bionic yonga setinden güç alıyor. Yonga setine ise 6GB RAM eşlik ediyor. Bu, hemen hemen her görevin üstesinden gelmek için fazlasıyla yeterli eşleştirme oluyor.

Çoğu kullanıcının bu güçten en iyi şekilde yararlanıp yararlanamayacağı bilinmiyor. Ancak en zorlu uygulamalara dayanabilecek bir telefona ihtiyacınız varsa, bunu bu telefon kolay bir şekilde yapabilir.

Ayrıca geliştirilmiş depolama alanı da var: iPhone 12 Pro, 128GB kapasiteden başlıyor ve en pahalı seçenek için 512GB’a kadar çıkıyor.

Batarya Ömrü

Apple iPhone 12 Pro, normal iPhone 12 ile aynı 2.815mAh bataryaya sahip. Yani iPhone 11 Pro’dan yaklaşık %7 daha küçük bataryası bulunuyor. Uyumlu güç adaptörleri satın alırsanız, telefon hızlı kablolu ve kablosuz şarj etmeniz mümkün olacak.

Bekleme performansı iPhone 12 ve 11 Pro’dan biraz daha kötü çıktı ve bu yüzden maksimum dayanıklılık derecesi de biraz daha düşük oldu.

Sonuç

İlk bakışta iPhone 12 Pro, temel iPhone 12’ye göre biraz zor tercih edilebilir. Üstelik teknik özellikler kısmı da yine aynı şekilde benzer duruyor. Telefonun tasarımı daha çekici duruyır.

Telefoto yakınlaştırma oldukça kullanışlıdır – tartışmasız ultra geniş sensörden daha fazla ideal. LiDAR tarayıcı, bir iPhone teknolojisi olarak henüz başlangıç ​​aşamasında olsa da, düşük ışık çekimlerine büyük katkı sağlıyor.

Ekstra RAM’e ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız veya yalnızca Apple’ın çıkardığı en iyi telefonlardan birine sahip olmak istiyorsanız, bu telefon yüksek bir fiyat etiketine karşın ideal bir seçenek. Bu kadar yüksek para yerine daha bu fiyata en az 2 amiral gemisi Android telefon alabilirsiniz. Ama yine de tercih sizin…