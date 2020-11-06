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Apple iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini Ön Siparişe Hazır!

Apple iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max şimdi ön siparişe hazır. Telefonların fiyatı ve net satış tarihi de belirlendi.

Ayşen Sıla

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iPhone 12

Birkaç hafta önce Apple, yeni iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı ve bu sefer seride dört farklı model bulunuyordu. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max telefonlar fazla ilgi gördü. Şirket ilk etapta yalnızca iki telefonu yani iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’yu satışa sunmuştu.

Bugün, Apple diğer iki model için de ön sipariş almaya başladı. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max bugünden itibaren ön siparişlere hazır. iPhone 12 Mini’nin fiyatı 9.999 TL ve iPhone 12 Pro Max’ın fiyatı ise 16.999 TL olarak belirtiliyor.

Apple, yeni telefonlarını dünyanın birçok ülkesinde aynı anda kullanıma sunmayı planlıyor. 50’den fazla ülke ve bölgede ön siparişler başlıyor. Brezilya ve Güney Kore de dahil olmak üzere diğer 25 bölgeden müşteriler, 20 Kasım‘dan itibaren bu telefonların ön siparişini verebilecek.

iPhone 12

Şirket bugünden yani 6 Kasım‘dan itibaren ön sipariş alıyor olsa da iPhone 12 Mini ve 12 Pro Max modellerinin sevkiyatları 13 Kasım‘dan itibaren başlayacak. Aylık ödeme planları, iPhone Yükseltme Programı ve cihaz takaslarının yanı sıra operatörler, Apple Card Aylık Taksitleri aracılığıyla da bu telefonlara sahip olabilecekler.

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri ile birlikte, HomePod Mini’nin de ön siparişleri başladı. Cihaz, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, İspanya, İngiltere ve ABD‘de 16 Kasım haftasında müşterilere gönderilmeye başlayacak.

iPhone 12

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KaynakApple
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