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Apple, iPhone 12 Pro Üretimini Çoğaltmaya Karar Verdi!

Apple, iPhone 12 serisindeki talebi karşılamak için çabalamaya devam ediyor. Söylenenlere göre 12 Pro üretimi bir tık daha artırıldı.

Ayşen Sıla

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Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 serisini piyasaya sürdü. Geciken lansmana rağmen seri, fazla talep gördü. En çok satılan telefonlardan biri olan iPhone 12 Mini de bu başarıda büyük bir paya sahipti. Fakat şirketin, talep nedeniyle fikir değiştirdiği ortaya çıkıyor.

Apple, iPhone 12 Pro’nun üretim kapasitesini açmak için iPhone 12 mini üretimini iki milyon adet azalttı. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde, başlangıçta beklenenden daha yüksek bir talep gören üst düzey iPhone 12 modelinin mevcut teslimat sürelerini geciktirmemek için bir hamle yaptı. Şu anda, iPhone 12 Pro’nun teslim süreleri 10 güne kadar sürebilir ve bu, son dört yılda herhangi bir modelin gördüğü en yüksek değer diyebiliriz.

Apple, şirketin tedarik zincirine göre üretimi artırmadan önce, sadece iki hafta önce iPhone 12 modellerinin teslim süresi 22 güne ulaştı. Diğer bir deyişle, 2 milyon daha düşük iPhone 12 mini modellerinin fiyatına 2 milyon ek iPhone 12 Pro modeli üretiliyor. Fakat 12 Mini, iPhone 12 serisi satışlarının yalnızca yüzde 6’sını etkilediği için bu durum şirketi çok fazla etkilemeyecek.

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Ayrıca rapor, Pro olmayan iPhone 12 modellerinin ABD’d kıyasla görünüşte daha iyi performans gösterdiğini belirtiliyor. Asya ülkesinde iPhone 12, 18 ayın en yüksek seviyesi olan pazar payının yüzde 20,3’üne sahip. Benzer şekilde, temel modelin de en azından son dört yıldan beri Çin’de piyasaya sürülen iPhone’lar arasında en büyük tabana ulaştığı söyleniyor.

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KaynakMac Rumors

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