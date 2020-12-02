Apple iPhone 12 Telefonlarda Ağ Hatası!

Apple iPhone 12 serisi geçtiğimiz ay piyasaya sürüldü ve 5G ağ desteğine sahip ilk Apple telefonu ünvanına sahipti. Bununla birlikte, bazı kullanıcıların yeni iPhone 12’nin hem 5G hem de LTE hizmetlerini bırakması nedeniyle büyük bir sorunla karşı karşıya olduğu söyleniyor.

Bir 9To5Mac raporuna göre, iPhone 12 kullanıcıları özellikle seyahat ederken veya araba kullanırken bu sorunla karşı karşıya kalıyor. Şu anda sorunun ne kadar yaygın olduğu belli değil, ancak çevrimiçi forumlarda birkaç yüz gönderi ortaya çıktı.

Görünüşe göre kullanıcılar, sorunun iPhone 12’nin kulele ağlar arasındaki geçiş biçimiyle ilgili olabileceğini iddia ediyorlar. Bu sorundan etkilenen bir iPhone 12 kullanıcısı, seyahat ederken sorunu yeniden tespit etmeyi başardı. Özellikle, eski iPhone 11 Pro telefonunda ise hizmet kaybetme sorunuyla karşılaşmadı.

Benzer şekilde, diğer birçok kullanıcı da sorun hakkında şikayette bulundu. Bildirildiğine göre, Verizon ve AT&T hizmet kullanıcıları sorundan en çok etkilenenlerdi, ancak sorun aynı zamanda T-Mobile kullanıcılarını da kapsıyordu.

Bu sorunla karşılaşan kişiler şikayetlerini Reddit gibi sitelerde ve Apple desteği gibi diğer resmi kanallarda paylaşıyorlar, ancak şu ana kadar herhangi bir düzeltme yapılmadı. Apple‘ın ağ desteği sorunlarına bir çözüm üretmesi bekleniyor.