Ana Sayfa Akıllı Telefon Apple, iPhone 13 İçin Yeni Lens Tedarikçisini Buldu!

Apple, iPhone 13 İçin Yeni Lens Tedarikçisini Buldu!

Apple, yaklaşmakta olan iPhone 13 serisinin kamera lensi için yeni bir tedarikçiyle daha anlaşmaya gidiyor.

Yunus Emre Çakır

-

0
İphone 13

ABD’li teknoloji devi Apple, akıllı telefon pazarına en son geçtiğimiz yıl iPhone 12 serisini sunmuştu. Kısa sürede oldukça fazla satan bu serinin devamı ise iPhone 13 olacak. Bilindiği üzere her yılın son çeyreğinde yeni modellerini tanıtan Apple‘ın iPhone 13 serisi hakkında da şimdiden birçok sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Apple analisti Ming-Chi Kuo göre iPhone 13 serisinde kullanacağı kamerada pek büyük bir değişiklik olmayacak olsa da şirket, yine de yeniden bir lens tedarikçisiyle anlaşmak istiyor.

Bu tedarikçi ise Apple‘ın yıllardır diğer modellerinin lenslerini yaptırdığı Sunny Optical oluyor. Çin’li şirket yıllardır Apple‘ın lenslerini tedarik etmekte oldukça fazla başarı sağlamış durumda. Bu yüzden şirket, Sunny Optical ile iPhone 13 serisi içinde çalışmaya devam edecek.

Apple‘ın önemli tedarikçilerinden olan Sunny Optical, iPhone 13 serisi için 7P lenslerini üretecek. Bu lensler f / 1.8 diyafram açıklığına ve geliştirilmiş otomatik netleme özelliğine sahip olacak. Sunny Optical, iPad Pro‘lardan iyi bir sonuç alınca Apple‘ın gözdesi konumunda olmayı başardı.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy M12’nin Kamera Detayları Ortaya Çıktı!

Samsung, çeşitli Galaxy A ve Galaxy M serisi telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlar arasında çok yakında satışa sunulması beklenen Galaxy M12 de yer alıyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo S7t 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo'nun yeni telefonu S7t 5G bir süredir manşetlerde yer alıyor. Son olarak, bu akıllı telefon artık resmi olarak satışa sunuldu. Ön siparişlere sunulan akıllı...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Sony, Son 20 Yılın Rekorunu Kırdı – Nasıl Mı ?

Sony, yıllık işletme karının bir önceki yıla göre yüzde 34 artmasının ardından 20 yılın en yüksek seviyesini bildirdi. Artışın başlıca nedenleri, sağlam oyun konsolu...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Realme Watch 2 Pro, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek

Realme, yakın zamanda Realme Watch S, Watch S Pro gibi akıllı saatleri piyasaya sürdü. Kısa süre sonra, ilk Realme Watch'un üst modelleri de ortaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi K40 Serisi Dünyadaki En Küçük Delikli Ekrana Sahip Olacak!

Xiaomi'nin alt markasından çıkacak olan Redmi K40 ve Redmi K40 Pro, merakla bekleniyor. İki telefonun da bu ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Redmi K40 serisi...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014