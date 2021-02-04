ABD’li teknoloji devi Apple, akıllı telefon pazarına en son geçtiğimiz yıl iPhone 12 serisini sunmuştu. Kısa sürede oldukça fazla satan bu serinin devamı ise iPhone 13 olacak. Bilindiği üzere her yılın son çeyreğinde yeni modellerini tanıtan Apple‘ın iPhone 13 serisi hakkında da şimdiden birçok sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Apple analisti Ming-Chi Kuo göre iPhone 13 serisinde kullanacağı kamerada pek büyük bir değişiklik olmayacak olsa da şirket, yine de yeniden bir lens tedarikçisiyle anlaşmak istiyor.

Bu tedarikçi ise Apple‘ın yıllardır diğer modellerinin lenslerini yaptırdığı Sunny Optical oluyor. Çin’li şirket yıllardır Apple‘ın lenslerini tedarik etmekte oldukça fazla başarı sağlamış durumda. Bu yüzden şirket, Sunny Optical ile iPhone 13 serisi içinde çalışmaya devam edecek.

Apple‘ın önemli tedarikçilerinden olan Sunny Optical, iPhone 13 serisi için 7P lenslerini üretecek. Bu lensler f / 1.8 diyafram açıklığına ve geliştirilmiş otomatik netleme özelliğine sahip olacak. Sunny Optical, iPad Pro‘lardan iyi bir sonuç alınca Apple‘ın gözdesi konumunda olmayı başardı.