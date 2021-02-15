Apple iPhone 13 Mini, Her Halükarda Satışa Sunulacak!

Apple, geçen yıl iPhone 12 Mini akıllı telefonunu diğer iPhone 12 modelleriyle birlikte piyasaya sürdü. Ve iPhone 12 modellerimi bir ‘Mini’ modeline sahip ilk ürün serisi haline getirdi. Mini pek fazla talep görmüyor fakat söylentilere göre iPhone 13 serisinde de bulunmaya devam edecek.

Güvenilir bir kaynaktan gelen son bilgilere göre Apple, iPhone 13 serisinin bir parçası olarak iPhone 13 Mini’yi bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Bununla birlikte, serinin iPhone 13 yerine iPhone 12S olarak da adlandırılabileceği söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın iPhone 12 Mini’nin üretimini tüm yıl boyunca gereksinimleri karşılaması nedeniyle durdurduğu bildirildi . Bu muhtemelen, cihazın satışlarının şirketin tahminlerini karşılamadığı anlamına geliyor.

Şirket büyük olasılıkla iPhone 12 Mini’yi satmaya devam edecek ve daha küçük form faktörüne olan bağlılığı göz önüne alındığında, bir üst modelini de satışa sunacak. Bununla birlikte, Apple’ın iPhone Mini ile aynı fiyat segmentinde rekabet ettiği için bu yıl iPhone SE modelinin piyasaya sürülmeme ihtimali de bulunuyor.

Ancak bazı raporlar, bunun iPhone SE serisinin bu yıl sona ereceği anlamına gelmediğini iddia ediyor. Apple’ın bu yıl iPhone SE Plus adlı güncellenmiş bir iPhone SE akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Gelecek sene farklı bir SE modeli piyasada yerini alabilir.