Apple iPhone 13 Pro’nun 1 TB Depolama Seçeneği Olacak!

Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 serisi modellerini piyasaya sürdü ve seri o kadar başarılı oldu ki şirket tüm rekorlarını kırmayı başardı. Hatta 2020’nin son çeyreğinde 90 milyon adet iPhone 12 telefon satıldı.

iPhone 12 serisi, 5G iletişimi desteği ile gelen ilk Apple ürünü oldu. Şimdi ise şirket iPhone 13 modelleri için hazırlanıyor. Bu yaklaşan programla ilgili ayrıntılar bir süredir devam ederken, en son bilgiler büyük depolama modeli hakkında ipuçları veriyor.

Yeni bir rapora göre, Apple önümüzdeki yıl iPhone 13 Pro’nun 1 TB depolama modelini piyasaya sürebilir. Bu, iPhone 13 serisindeki en yüksek kapasiteli modelle karşılaştırıldığında iki kat daha fazla depolama kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor.

Apple iPhone XS, Cupertino tabanlı devin 512GB dahili depolama ile gelen ilk akıllı telefonuydu ve o zamandan beri şirket, iPhone 11 ve iPhone 12 dahil diğer telefonlarına daha fazla depolama seçeneği eklemedi.

Kaynağımıza göre sadece iPhone 13 Pro modellerde 1TB depolama kapasitesi bulunabilir. Şirketin şu anda 128 GB olan temel modelde depolama kapasitesini artırmayı planlayıp planlamadığı da doğrulanmadı.

Önceki raporlara inanılacaksa, gelecek iPhone 13 modelleri ekranın üstünde daha küçük bir çentik bulunacak. Şirketin ayrıca iPhone 13 modellerinde Wi-Fi 6E desteğinin yanı sıra bir ekran içi parmak izi de içerdiği söyleniyor.