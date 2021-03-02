Apple iPhone 13 Pro’nun Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

Apple kısa süre önce iPhone 12 serisini piyasaya sürdü ve cihazlar piyasada iyi karşılandı. Şirket şu anda bir üst model olan ve bu yıl Eylül ayı civarında resmi olarak piyasaya sürülecek olan iPhone 13 serisi üzerinde çalışıyor.

Bu yeni iPhone serisinin piyasaya çıkmasına daha uzun bir zaman var. Fakat iPhone 13 serisiyle ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı bile. Son raporda ise iPhone 13 Pro’nun ekran detayları sızdırıldı.

iPhone 13 Pro 120Hz yenileme hızı LTPO OLED ekrana sahip olacak. Şirketin mevcut modellerle aynı ekran boyutu sunmasını bekliyoruz ancak raporda ekranın üst kısmındaki çentiğin daha küçük olacağı belirtiliyor.

Şirketin ayrıca iPhone 13 modellerine Wi-Fi 6E desteği ile birlikte ekran içi parmak izi de eklediği söyleniyor . Ancak yakın tarihli bir rapor, yeni telefonların prototipinin ekran içi sensör içermediğini iddia ediyor.

Ayrıca Apple, bu yıl iPhone 13 Pro’nun 1 TB depolama modeliyle piyasaya süreceğini söyledi. Bu, mevcut iPhone 12 serisindeki en yüksek kapasiteli modelle karşılaştırıldığında iki kat daha fazla depolama kapasitesi sunuyor.