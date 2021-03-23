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Apple, iPhone 13 Serisinde Samsung’un Ekran Panellerini Kullanacak!

Apple'ın bu yıl içerisinde tanıtması beklenen iPhone 13 serisinde Samsung'un 120 Hz ekranlarını kullanacağı söyleniyor. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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İphone 13

Apple, çok uzun zamandır ve hala ekran yeni çıkardığı modellerinde ekran teknolojisi olarak birçok şirketten geride kalıyor. Bilindiği üzere birçok akıllı telefon üreticisi şirket yeni çıkardığı modellerinde yüksek ekran çözünürlükleri ve tazeleme hızları sunuyor. Samsung’ta geçen yıldan itibaren yeni modellerinde oldukça yüksek ekran teknolojileri kullanmaya başlamıştı.

Apple‘ın iPhone 12 serisinde yüksek ekran teknolojilerine geçeceği konuşulmuştu ama pilden tasarruf etmek için bu yeni teknolojilere henüz geçmiş durumda değil. Ancak bugün Cupertino tarafından paylaşılan bilgilerde şirketin yeni iPhone 13 serisinde Samsung‘un LTPO OLED panellerini kullanacağı söyleniyor.

Ayrıca The Elec‘in raporuna göre şirketin yeni iPhone 13 serisinde 120 Hz tazeleme hızına sahip ekran teknolojisi kullanacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda bu panelin yine Samsung‘un LTPO OLED panelleri olacağı bildiriliyor. Bilgiler arasında Samsung‘un şimdiden Apple için yeni özel OLED panel üretim hattını yükselttiği ve panelleri bu yılın sonuna kadar teslim edeceği yer alıyor.

LTPO OLED paneller, daha düşük bir pil tüketimi sunmanın yanı sıra, tazeleme hızında otomatik değişiklikler yapabiliyor. Örneğin kullanıcı arayüzde gezinirken 120 Hz tazeleme hızında olan ekran, video izlerken 30 ya da 60 Hz‘e düşebiliyor bu da pil tüketimini oldukça iyi azaltıyor. Bununla birlikte ekranda hiçbir işlem yapılmadığı sırada tazeleme hızı 1 Hz‘e kadar düşebiliyor böylelikle yüksek güç tasarrufu elde edilmiş oluyor.

Paylaşılan bilgiler arasında bir de Samsung‘un Apple‘a aylık 30.000 LTPO OLED panel teslim edeceği garantisi de yer alıyor. Her ne kadar Apple‘ın iPhone 13 Pro ve Pro Max‘te LTPO OLED panel kullanacağı söylense de şirketin iPhone 13 ve 13 Mini‘de yine OLED 6 Hz panel kullanması bekleniyor.

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