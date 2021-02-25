Apple iPhone 13 Serisinin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Apple’ın yeni piyasaya sürülen iPhone 12 modelleri Qualcomm Snapdragon X55 modem ile birlikte geliyor ve şimdi son rapora göre yeni iPhone 13 modelleri de Snapdragon X60 5G modem ile piyasaya sürülecek.

Qualcomm çoktan Snapdragon X65 5G modemi görücüye çıkardı. Ancak Apple’ın belki de maliyeti düşük tutmak için en son modemi kullanmayacağı anlaşılıyor. X60 5G modemin Samsung’un 5nm teknolojisi kullanılarak üretildiği göz önüne alındığında, gelişmiş pil performansı sunması bekleniyor.

Bununla birlikte iPhone 13 modelleri, yüksek kablosuz veri hızları ve düşük gecikmeli ağ kapsama alanının optimum bir kombinasyonunu elde etmek için hem mmWave hem de 6GHz bantlarından 5G verilerini aynı anda toplayabilecek.

Önceki raporlar, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinin 120Hz yenileme hızı desteğiyle geleceğini ve şirketin ekrandaki içeriğin türüne bağlı olarak dinamik olarak yenileme hızını 1Hz ile 120Hz arasında değiştirebilen Samsung’un LTPO panellerini kullanacağını ortaya çıkardı. Ayrıca pil ömrünün korunmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca, iPhone 13 Pro modellerinin daha iyi düşük ışık fotoğrafçılığı için değişen f/1.8 diyafram açıklığına sahip yükseltilmiş bir ultra geniş açılı lense sahip olabileceği de söyleniyor. Bir rapor, Apple’ın LiDAR tarayıcıları ve mobil görüntü sabitleme sensörleri gibi işlevleri bu yıldan daha fazla modele genişletebileceğini söylüyor.

Ayrıca yaklaşan iPhone 13 modellerinin ekranın üstünde daha küçük bir çentikle geleceği söylentileri var. Şirketin ayrıca iPhone 13 modellerinde Wi-Fi 6E desteğinin yanı sıra bir ekran içi parmak izi sensörü de içerdiği söyleniyor.