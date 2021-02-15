Apple iPhone 13’ün Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Apple, iPhone 12 serisi ile gündemde önemli bir yere sahip oldu. Cupertino merkezli şirket, iPhone 12 serisiyle çok iyi bir başarı yakaladı. Bu sebeple, Apple’ın yeni iPhone 13 serisi de merakla bekleniyor. Apple iPhone 13’e dair yepyeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Ünlü kaynak Max Weinbach ve YouTuber Jon Prosser, iPhone 13 ile ilgili yeni bilgiler yayınladı. Kaynağa göre iPhone 13 Pro, daha iyi ve daha rahat tutuş için biraz daha dokulu yumuşak mat bir arka panele sahip olacak. Kaynak ayrıca, üst düzey 2021 model iPhone’un, sorunsuz bir kullanıcı arayüzü ve cihazla etkileşim için iPad Pro’daki ProMotion ekranına benzer 120 Hz yüksek yenileme hızına sahip bir panel ile her zaman ekranda bir LTPO kullanacağını da sözlerine ekledi.

Özellikle, Apple Watch Series 6, her zaman açık bir ekran için zaten aynı LTPO ekranını kullanıyor. Weinbach, “Her Zaman Açık Ekran, minimum özelleştirilebilirliğe sahip olacak. Mevcut tasarım temelde tonlu bir kilit ekranına benziyor. Saat ve pil şarjı her zaman görülebiliyor. Bildirimler ise bir çubuk ve simgeler kullanılarak görüntüleniyor.” dedi.

Ayrıca Apple iPhone 13, tasarım açısından estetik olarak iPhone 12 serisine benzeyecek ve Google Pixel akıllı telefonlarda görülen astrofotografi özelliğini de içerecek. Bu özellik, kullanıcıların gece gökyüzünün yıldızların ve ayın da net fotoğraflarını çekmesini sağlıyor.

Bildirildiğine göre, iPhone’unuzu gökyüzüne doğru çevirmeniz, astrofotografi modunu otomatik olarak daha uzun pozlama süreleri ve ek dahili işlemlerle etkinleştiriyor. Ne yazık ki, bu haber hala doğrulanmadı, bu yüzden resmi lansmana kadar beklememiz gerekecek.