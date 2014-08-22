Apple tarafından 9 Eylül tarihinde yapılacak olan yeni bir etkinlik ile beraber tanıtılacak olan akıllı telefon Apple iPhone 6 için sürekli olarak yeni bilgiler ve sürekli olarak yeni görseller yayınlanıyor.

Apple tarafından 9 Eylül tarihinde yapılacak olan yeni bir etkinlik ile tanıtılacak olan cihazın teknoloji dünyasını şimdiden bıktırdığı kesin ancak sızıntıların ardı arkası kesilmiyor, son olarak bugün gelen bilgilere göre cihazın 128GB hafızaya sahip olacağı açıklandı.

Apple iPhone 5S modelinde olan 128GB sızıntısı bu sefer iPhone 6 modeli için iddia edildi, yapılan iddiaya göre cihazın 128GB depolama alanına sahip olacağı iddia edildi.

Tablo ilk hatasını verdi.

Apple tarafından tanıtılacak olan Apple iPhone 6 modeli ile ilgili Geekbar tarafından bugün yayınlanan tabloda cihazın 128GB hafızaya sahip olan modelinin üretileceği iddia edildi, tabloya bakıldığında 128GB versiyonu görülüyor ama cihazın 32GB versiyonuna maalesef yer verilmemiş.

Eylül ayında yapılacak olan yeni bir etkinlik ile tanıtılacak olan cihazın 128GB versiyonun oldukça pahalı olacağı kesin, dilerseniz sitemiz cepkolik.com üzerinden 9 Eylül tarihinde yapılacak olan Apple etkinliğinin anlatımını ve detayları canlı canlı takip edebilirsiniz.