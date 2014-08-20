Teknoloji dünyasını uzun süredir neredeyse pert etti diyebileceğimiz ve sızıntıları ile gelen bilgilerin neredeyse hepsinin sonradan yalanlandığı model Apple iPhone 6 model için dün gelen bilgilerde cihazın 1GB RAM ile üretileceği iddia edilmişti.

Şematik olarak sızdırılan tabloya göre Apple tarafından üretilecek olan cihazın 1GB RAM ile geleceği belirtilmesinden sonra kullanıcılar bu olaya rakamla bile olsa tepkiler göstermeye başlamıştı.

Nand bellek olabilir.

Cihazın dün sızdırılan görsellerinde 1GB RAM ile geleceği iddia edilse de bugün gelen bilgilere bakıldığında Apple tarafından üretilecek olan Apple 6 tam adıyla Apple iPhone 6 modelinin 2GB RAM ile gelebileceği dün sızdırılan görsellerdeki bilgilerin Apple tarafından iOS 4 işletim sisteminden sonra kullanılmaya başlanan 1GB NAND yongası olduğu iddia edildi.

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