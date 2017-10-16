Apple iPhone 7, iPhone 8’den Daha Fazla Satıyor

Apple geçen ay iPhone 8 ve iPhone 8 Plus‘ı piyasaya çıkardı, ancak görünüşe göre yeni telefonlar pazarda çok iyi satış elde etmiyor. Bazı anketler paylaşıldı. KeyBanc Capital Markets broker John Vinh göre, iPhone 7 kullanıcıları iPhone X için bekliyor ve iPhone 8 almak istemiyorlar.

Reuters, iPhone 7’nin şu anda 549 dolara perakende satış yaptığını ve iPhone 8’in 699 dolar fiyat etiketine kıyasla düşük fiyatlı olduğunu belirtti. Her iki telefon da birbirine benzer ve kablosuz şarj etme ile daha hızlı yonga seti gibi daha yeni telefonlar için ufak tefek iyileştirmelere sahipti.

Vinh, mağazalardaki geribildirimlerin müşterilerin aslında iPhone X‘i almasını veya en azından 999 dolarlık telefonun iPhone 8 ile karşılaştırılmasını beklediğini belirtti. Ayrıca ilgi eksikliği için bir başka nedenler de var. Perakendeciler Apple telefonlarını tanıtmak için yavaş davranıyorlar. “Taşıyıcılar promosyonlar sunmaya devam ediyor ancak geçen sene çıkan iPhone 7 lansmanına kıyasla çok daha düşük seviyede görünüyorlar”.

999 dolarlık (Türkiye fiyatı 6.099 TL) bir fiyat etiketine sahip iPhone X‘in satışlarda iPhone 7’den daha iyi performans göstereceğini henüz göremiyoruz. Telefon, 27 Ekim‘de ön satışa hazır olacak ve satışlar 3 Kasım‘da başlayacak.