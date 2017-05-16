Apple, iPhone 7 Plus Berber Reklamı Yayında!

Apple, Portre Mode’u bir kez daha sergilemek için iPhone 7 Plus’ı berber dükkanına götürüyor.

Apple, Portre Modu‘na odaklanan bir çok iPhone 7 Plus reklamı üretiyor; bu özellik, iOS 10.1’de ilk kez ekim ayında piyasaya sürülen kamera özelliğidir. Portre Modu çekimlerin arka planını bulanıklaştırır, portredeki kişinin daha fazla öne çıkmasını sağlar. Zaten çok sayıda Portre Modu reklamı gördük, ancak bugün Apple başka bir tane çıkarmaya karar verdi.

Bu sefer, iPhone 7 Plus‘ı bir berber dükkana götürüyor. Orada, Portre Modu, bazı müşterilerin görüntülerini çekerken kullanılır. Ortaya çıkan resimler daha sonra basılmakta ve vitrin alanına eklenmekte ve dışarıda büyük bir çizgi oluşana kadar giderek daha fazla müşteri çekilmektedir.

Apple “Portre modunda iPhone 7 Plus’da sadece iyi görünmüyorsunuz” diyor Apple. Bunun yerine, “muhteşem görünüyorsun”. Veya yukarıda gömülü olan videoda “pratikte sihirli” kelimeleri görünüyor, bu yüzden bunu izlemelisiniz – yalnızca bunun için.