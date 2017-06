Apple iPhone 7s Plus ve Apple iPhone 8 için Son şemalar sızdı

iPhone 8 olarak adlandırılan 10. yıldönümü Apple iPhone modeline o kadar çok odak verildi ki, premium telefona eşlik edecek diğer iki model hakkında pek fazla şey söylenmedi. Bugün, iki şema da bildirildi ve, Apple iPhone 8’in nihai çizimleri ortaya çıktı. Bu diyagramların iki telefonun üretiminde kullanılması düşünülüyor.

Apple iPhone 8‘den başlayarak boyutlar 143.4 x 70.77 x 7.51 mm‘dir ve arkadaki çift kamera bulunuyor ve bir çıkıntısı bulunmuyor. Diğer görüntülerde de görüldüğü gibi, iPhone 8, kenardan kenara OLED ekrana sahip olacak ve arkaya dikey olarak monte edilmiş bir çift kamera ayarı var. Bu resim okunaklı ve güncelse, touch ID ön ekranın altına gömülmüş gibi görünür. Sonuçta, arka tarafta veya ön tarafta bir düğme işareti yok. Aracı kurum analistlerine bilgi satan bir Apple tedarik zinciri analisti Touch ID‘nin önümüzdeki hafta bu iPhone 8 ön camın altında bulunacağını söyledi.

Apple iPhone 7s Plus‘a gelince, kısmi boyutlar 158.38 x 78.1 mm’dir. Bu, Apple iPhone 7 Plus için 158.2 x 77.9 mm ile karşılaştırılıyor. Telefonun arka ve önü, mevcut iPhone 7 Plus‘la yatay olarak yerleştirilmiş, arkadan bakan çift kamera ayarına benzer görünecektir.

Apple iPhone 8‘in bir görüntüsünü, iki şemanın kendisi ile birlikte aşağıda görebilirsiniz. Bir gecikme söz konusuysa da, en son sözü Apple’ın Eylül ayında 2017 iPhone modellerini tanıtmak için düzenleyeceği etkinlikte söyleyecektir.