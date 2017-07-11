Apple iPhone 8 arka panel sızdı!

Apple‘ın Eylül ayında iPhone 8 olarak da bilinen yıldönümü iPhone’u piyasaya sürmesi bekleniyor. Sızıntı duyurudan yaklaşık iki ay önce geldi ve telefon sızıntı yapan kişiler tarafından biraz daha açığa çıkarıldı. Son fotoğraf, iPhone 8‘in sırtını, fotoğraf makinesinin kurulumu için tek dikey oval bir kesik ile görmenizi sağlıyor.

Yeni iPhone‘un cam kapağı olacak. Apple logosu her zamanki yerde, bu yüzden bazı kaynaklardan edinilen bilgiye rağmen, arkada bir parmak izi tarayıcı yer almıyor.

Bir cam arka panele sahip olmak eski iPhone serilerine bir geri dönüş olacak. Apple’ın bu kapağı en son kullandığı zaman iPhone 4S açıklandığında 2011’de oldu. O zaman çerçeve metaldi ve iPhone 8 ile benzer bir çözüm beklemeliyiz.