Sızıntı ve söylentiler aylarca devam ettikten sonra sonunda son buldu. Kullanıcılar nihayet bir Apple Mağazasına girip iPhone 8 ve 8 Plus‘ı alabilecekler. Cihaz selefleri ile aynı gözükse de, kapağının altında bir çok farklılıklar barındırmakta.

iFixit ekibi yeni iPhone modelinin içini merak edenler için cihazı en ufak parçasına kadar ayırdı. Tahmin edebileceğiniz gibi, tüm metal ve camların altında özel bir anakart, sensörler, kameralar ve daha da önemlisi kablosuz bir şarj bobini var.

Telefonun arka yüzü metalden yapılmış olmasına rağmen arka tarafta uyumlu bir ped üzerine yerleştirildiğinde kablosuz şarjın yapılmasına olanak tanıyan büyük bir kesik var. Açılan delik, yeni cam panel tarafından örtülüyor. Tam bir tamir edilebilirlik puanı gelince, yeni iPhone, inatçı arka panel ve karmaşık kabloların içinde yatan alt bileşenler için 10 üzerinden 6 aldı.

iPhone 8 ve 8 Plus, bir dizi perakende mağazadan ve Apple Mağazasından satın alınabiliyor. Apple, 27 Ekim‘de iPhone X‘in ön siparişlerini başlatacak.