Apple, iPhone 8 İçin A11 Yonga Siparişini Veriyor

TSMC, Apple‘ın yeni nesil iPhone serileri için 10nm işlemci yonga setleri üretmeye başladı. Kaynaklar, bu anlaşmanın Tayvan Yarı iletken İmalat Şirketi tarafından sağlanan pek çok özellikten yalnızca bir tanesi olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca MediaTek ve Huawei‘nin in-house chipset company HiSilicon için 10nm SoC’ler üretecek.

A11 yonga seti, Apple’ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonlarında uygulayacağı 10nm FinFET sürecine dayanan ilk yonga setidir. Üretim, yığın bileşenleri ile ilgili sorunlardan etkilenmişti, ancak çözüldükleri için, TSMC yeni SoC üretmek için yeşil ışık yaktı.

TSMC’nin bir diğer müşterisi olan MediaTek başlangıçta iki adet 10nm yonga seti – Helio X30 ve Helio X35 – getirmeyi planladı. İkinci önemli müşteriden gelen talep eksikliği sonrasında ikincisi kesildi. En yeni wafer’larla üretilen fişler üretmeyi planlayan üçüncü büyük şirket, muhtemelen yeni Huawei Mate serisi için.