Apple iPhone 8, iPhone 7s ve 7s Plus boyutları sızdı

Birkaç kalıp resmi sayesinde 2017 için yeni üçlü Apple akıllı telefon boyutlarına bakıyor olabiliriz. Kalıplar gerçekten yeni bilgiler sunmuyor olsa da, iPhone 7s Plus, 7s ve iPhone 8 arasındaki beklenen boyut farkını gösteriyorlar.

Apple iPhone 8 – ortada – söylentili ekran diyagonal değeri 5,8 “olan iPhone 7’lerden biraz daha geniş ve uzun (4,7” ekran olması bekleniyor) ve iPhone 7s Plus’dan (muhtemelen 5,5 inç) daha kısa.

Dikkat çekici bir diğer kamera ise, daha önce sözde dummy bir iPhone’da gördüğümüz ilginç bir şey. Söylenti, Apple’ın yeni telefonun dar gövdesi nedeniyle dikey bir düzene geçeceğini öne sürüyor.

Genellikle bunun gibi kalıplar, aksesuar üreticileri tarafından yaklaşmakta olan bir cihazın aksesuarların özelleştirilmesi için kullanılır. Bu, boyutların ve kesiklerin gerçek telefonu yansıtması gerektiği anlamına gelir.

Apple, bir OLED ekranı ve 3D algılayan ön kamera ile bir yıldönümü iPhone 8’in yanında mevcut 7 ve 7 Plus boyutlarında olduğu gibi iPhone 7’leri ve 7s Plus’ı da açığa çıkardı. iPhone 7s ve 7s Plus‘ın Ekim ayı sonlarında piyasaya çıkması nedeniyle iPhone 8 ile daha önce piyasaya çıkacağı bildirildi.

Söylenti fabrikası yalnızca iPhone 8 üzerinde yoğunlaşırken, iPhone 7s ve 7s Plus‘ın şu anki amiral gemisi ikilisine benzer bir tasarım taşıyacağı ancak mevcut alüminyum yerine cam sırtı alması bekleniyor. (kablosuz şarj için)