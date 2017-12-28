Teknoloji devi Apple’ın eylül özel etkinliğinde duyurduğu yeni akıllı telefonları iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’in fiyatına önümüzdeki aylarda indirim yapılabilir.

Yenilikçi ruhunu kaybetmesiyle eleştirilen Apple 2017 yılında tanıttığı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleriyle beklediğini elde edemedi. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelinden farkının biraz güçlü işlemci ve kablosuz şarj olması kullanıcılarda hayal kırıklığına neden oldu. Tamamen ekrana sahip bir tasarımla gelen iPhone X modeli de yüksek fiyatı ve başarılı bulunmayan tasarımıyla kullanıcıların ağır eleştirilerinin hedefinde olmuştu.

Apple’a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre 2017 yılında tanıtılan iPhone modellerinin satış rakamları beklenenin çok altında seyrediyor. Gelen verilere göre Apple’ın yeni iPhone modelleri sadece dünyanın bir kısmında değil ana vatanı Amerika’da da beklenmedik şekilde az satıyor.

iPhone X, iPhone 8 Plus ve iPhone 8’in Fiyatlarında İndirim Yapılabilir!

Apple’ın 2017 iPhone modellerinin Çin, Tayvan, Güney Kore ve Singapur başta olmak üzere ana vatanı Amerika’da da beklenenin altında satış rakamlarına ulaşmasının ardından Apple 2018 ilkbaharında iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelinin satış fiyatılarını güncelleyerek daha aşağılara çekebilir.

Daha önce pek alışık olmadığımız iPhone indiriminin ülkemizde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şimdilik bilinmezken hali hazırda ülkemizde iPhone X’in 6 bin 99 TL, iPhone 8’in 4 bin 199 TL ve iPhone 8 Plus’ın da 4 bin 799 TL’den satışta olduğunu hatırlatmakta yarar var.