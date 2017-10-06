Dünyadaki pek çok kullanıcı, şişmiş bir pil nedeniyle iPhone 8 ve 8 Plus‘ın açıldığını bildirdi. Çin, Kanada, Yunanistan, Japonya ve Tayvan‘daki cihazlar Apple tarafından resmi olarak incelemeye zorlandı.

Şimdiye kadar, raporlar satılan cihazların sayısıyla ilişkili olarak sınırlı görünüyor.

Konu, geçen sene Galaxy Note 7 ile gerçekleşen olayla doğrudan karşılaştırılmamalı; çünkü iPhone 8 patlamış gibi görünmüyor; Sadece şişmiş bir pil nedeniyle açılıyor.

Bu noktada soruna neden olan şey hakkında hiçbir bilgi yok. Bazı raporlar, şarj sırasında pilin şiştiğini gösteriyor. Ancak bazı telefonların, perakende kutusunda şişkin bir olarak geldiğini bildiriyor.

Herhangi bir yeni bilgi geldiğinde konuyla ilgili güncellemeleri yapacağız.