Apple iPhone 8 yeni görüntüleri sızdı

Apple, bu yılın ilerleyen aylarında iPhone 8‘i piyasaya sürmeyi hızlandırıyor ve söylentilerin şimdiye kadarki açıklamasında, şirketin iki yeni telefon, bir çeşit iPhone 7s ve iPhone 7s Plus, aynı zamanda radikal yeni bir iPhone 8 Yepyeni tasarım ve özellikler yer alıyor.

Geçmişte Bloomberg gibi iç kaynakları bulunan güvenilir yayınlardan Apple’ın hala nihai bir tasarıma geçmediğini ve şirketin hem metalden hem de camdan yapılmış bir iPhone 8‘i test ettiğini duyduk. Bununla birlikte, son versiyon olarak şekillendiren camdan biri ve şimdi BGR’ye benzer bir iPhone 8’in nasıl görünebileceğini gösteren maketlere sahibiz. BGR ayrıca iPhone 7s ve 7s Plus‘ın bir cam tasarımı da alacağını söylüyor. Cam arkalık, metal şarjlı telefonlarda mümkün olmayan kablosuz şarj desteğine yönelik önemli bir unsur.

Unutmayın ki BGR bunun ‘nihai iPhone 8 tasarımı’ olduğunu iddia ediyor ancak bunun nihai olduğuna dair bir kanıt görmüyoruz, bu nedenle uygun önlemlerle görüntülere bakmanızı öneriyoruz.

Bu düşünceyle, gördüğümüz, arkasında parlak, metal bir çerçeve ve çok belirgin bir dikey odaklı çift kamera sistemi bulunan ön ve arka camı olan bir iPhone gösteren üç resim. Apple’ın, onuncu yıldönümü için iPhone’da yeni eklenen arttırılmış gerçeklik özellikleri sunması bekleniyor ve bu kamera bu deneyimleri güçlendirecek.

İlginç bir şekilde, ön taraftaki home tuş izi yok ve parmak izi tarayıcısını telefondaki herhangi bir yerde göremiyoruz. Bu, Apple’ın modern bir akıllı telefonun ilk örneği olan ön ekran camının altında bir parmak izi okuyucusu denediği anlamına gelebilir veya parmak izi tarayıcısını başka bir gizli yerde (bu güç anahtarı orantısız biçimde büyük görünüyor ve başka bir teori olabilir, yani Apple’ın parmak okuyucusunu orada takacağı ihtimalini de düşünmek gerekiyor, mantıklı da olabilir).

Ancak iPhone 8’in büyük özelliği, yeni iPhone’un ekran/gövde oranının % 83’den fazla olduğu ve Galaxy S8’den bile daha büyük olduğu söyleniyor, kesinlikle ‘çerçevesiz’ bir tasarım olacaktır.

Ve bu ayrıntıların çoğunu biliyorken, aslında bu iddia edilen ‘finalize edilmiş’ tasarıma yapılan ilk bakışla ilgili. Yeni iPhone 8 için böyle bir görünümü seviyor musun?