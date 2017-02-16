Apple, iPhone 8’de Home Tuşunu Değiştiriyor

Apple, home düğmesi olmayan telefona her zamankinden daha yakın. Son çıkan raporlar, 2017’de, önünde herhangi bir fiziksel düğme olmayan bir OLED ekran teknolojisine sahip iPhone‘u da dahil olmak üzere üç cihaz beklememiz gerektiğini gösteriyor.

Rapora göre 5.15″ ekran alanı ile 5.8″ OLED, diğer kısmı ise “işlev alanı” için ayrılmış olacak.

KGI analisti Ming-Chi Kuo‘ya göre, bir sonraki iPhone “mevcut parmak izi tanıma teknolojisinin yerini alan diğer biyometrik teknolojilerle birlikte gelecek” dedi. Cupertino şirketi tarafından başka teknolojilerin kullanabileceği şeylerin hiçbir sonu yok.

Yakın zamanda Apple, 60 milyon OLED ekran için Samsung Display ile bir anlaşma yaptı ve bu cihazın bu panellerin alıcısı olduğu anlaşılıyor. KGI Research’e göre, cihaz 4.7″ LCD iPhone 7 ile aynı boyuta sahip olacak, ancak tüm cephe 5.8″ OLED ekran olacak. Ekran alanı 5.136 ” ve 2436 x 1125 piksel çözünürlükte olacak.