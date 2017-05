Apple iPhone 8’in Fiyatı 1000 $

Goldman Sachs analisti Apple iPhone 8 için 1000 $ fiyat etiketi olacağını iddia etti.

Apple’ın sözde on yıllık yıldönümü iphone hakkında birtakım bilgiye sahip olduğunu iddia eden bir kaynak, şubat ayının başında sözde Apple iPhone 8‘in oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını söyledi. Bu “içeriden” birine göre, Apple iPhone 8 1.000 dolara fiyatlandırılacak.

Söylenen teknolojiyi cihaza koyduğunu düşündüğümüzde, bu çok çılgınca ve yüksek görünmeyebilir. İlk kez bir OLED paneli taşımanın yanı sıra, iPhone 8, Apple’ın Touch ID parmak izi tarayıcının camın altına yerleştirilmesini sağlayan uçtan-uca bir ekrana sahip olduğu yönünde söylentiler duyuyor. 3D algılayıcıyı kullanan ön tarafa bakan bir kamera, KGI menkul kıymetler analisti Ming-Chi Kuo tarafından “devrimci” olarak etiketlendi.

Goldman Sachs analisti Simona Jankowski, “iPhone 8’in sırasıyla 999 ve 1.099 $ fiyatlı 128 GB ve 256 GB modelleri beklediğini yeni bir notla müşterilere anlattı.” Bu 256GB Apple iPhone 7 Plus‘ın mevcut fiyatının 130 dolar daha üzeri demekti. Bununla birlikte, Apple, bu yılın ilerleyen aylarında yeni 2017 iPhone modellerini duyurduğunda, mevcut modeller için fiyatların düşmesi bekleniyor. O zaman, Goldman’ın Jankowski Apple’ın yeni akıllı telefonlarını şu şekilde fiyatlandırmasını bekliyor:

Apple iPhone 8 :$999 ve üzeri

Apple iPhone 7s Plus :$769 ve üzeri

:$769 ve üzeri Apple iPhone 7s :$649 ve üzeri

Jankowski, Apple genellikle yeni bir model için çoklu tasarımlar üzerinde testler yaparken, teknoloji uzmanının iPhone 8 için tasarımın “kilitlenmesine” yol açtığına inanıyor. Analist ayrıca bu üstün modelin Apple için ne kadar önemli olduğuna da dikkat çekti. Şirket son üç yılda her yıl 4.7 inç ve 5.5 inçlik iPhone’u piyasaya sunmaya başladıktan sonra, 2016, daha büyük “Plus” modelinin standart sürümü ilk kez sattığını gösteriyor.

Bu, Apple iPhone 7 Plus‘da piyasaya sürülen çift kamera özelliğinden kaynaklanıyor olabilir. Analist, iPhone 8’in bu kaymayı tüketicilerin pahalı modeline devam etmesini bekliyor. Apple iPhone 6 Plus, satışların yaklaşık % 32’sini 2014 iPhone telefonlarıyla sağladı. iPhone 7 Plus, 2016 iPhone modelleri tarafından üretilen satışların % 60’ını oluşturuyordu.

Son olarak, Goldman Sachs Apple iPhone 8‘in aşağıdaki özellikleri içermesini bekliyor:

5.8-inç OLED ekran

Çerçevesiz, tüm ekran.

3D algılama

Daha iyi, daha hızlı NAND/DRAM bellek

Kapasite 128 GB’dan başlıyor.

A11 işlemci.

Home düğmesi yok.

Biyometrik kimlik doğrulama.

Apple’ın her zamanki eylül ayının açılışından önce çok fazla zamanımız var. Cepkolik’i Sık sık kontrol edin!

Goldman Sachs, iPhone 8’in 1.000 $ bariyerini kırmasını bekliyor.

iPhone alıcıları daha Premium Plus modellerini tercih etmeye başlıyor

Son olarak iPhone 8 çıkış tarihi olarak Eylül 2017 tarihi görünüyor. Apple her zamanki gibi aynı dönemde yeni telefonlarını tanıtacak.