Apple iPhone 8’in yeni tasarımları ortaya çıktı

Sadece birkaç gün sonra, Apple iPhone 8‘in piyasaya çıkmasından sadece üç ay önce de olabilir. Elbette, onuncu yıldönümü premium modeli, Apple halka gösterdiğinde başka bir isimle gelebilir. Apple iPhone Edition’ı veya Apple iPhone X’i içeren diğer taklitler arasında çift bir anlam taşımanın yararı olacaktır. “X” farklı ve premium bir şey ifade edebilirken, Roma rakamlarında sayı 10’u da temsil edebilir.

Hafta sonu, Apple iPhone 8‘in daha CAD (bilgisayar destekli tasarım) görüntüleri Benjamin Geskin’in Twitter hesabından dağıtıldı. Bunlar elbette bitmiş bir ürün görüntüleri değilken, Apple’ın “A” planı ile akılda bulundurulduğu anlaşılıyor. Bu plan, Touch ID‘nin dokunmatik ekranın altına gömülmesini gerektirir. Fakat son üç ay boyunca, Apple’ın bu tasarımın uygulanmasında sorun yaşadığı konusunda bir söylenti var. Samsung, Galaxy S8 / S8 + parmak izi tarayıcısı için benzer bir fikri vardı, ancak zamanında yapamadı. Bu nedenle, parmak izi okuyucu her iki Samsung modelinde de arka kameranın yanında garip bir konumda bulunuyor.

Apple’ın “B” planı da arkaya bakan Touch ID‘yi gösteriyor; CAD tasarımlarında gördüğünüz yuvarlak dairenin Apple logosunun yerleşimini temsil ettiğini belirtmek gerekir. Touch ID’nin sanal olmasına veya ekranın altında bulunmasına ya da telefonun arkasında bulunan fiziksel bir düğme, keşfedilecek sözü geçen üç ayı beklemek zorunda kalacağımız bir şey.

Slayt gösterisinde bulacağınız görüntülere gelince, dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kameralar ve ön ekranın üstündeki sensörler gibi diğer sızıntılarda gördüğümüz bazı özellikleri içeriyorlar. Sırtın camla yapıldığı ve cihazın kablosuz olarak şarj edilebileceği bildirildi.

Eylül ayına yaklaştıkça sızıntı sayısındaki üst düzey bir artış ve bilgi aktarımının kalitesi beklenebilir. Bu, sıklıkla beklenen Apple iPhone 8’in son sürümünü kontrol etmeyi planlamanız gerektiğini ifade eder.