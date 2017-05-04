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Apple iPhone Satışları 2017 İlk Çeyreğinde Geriledi

Cepkolik » Akıllı Telefon » Apple iPhone Satışları 2017 İlk Çeyreğinde Geriledi
04-05-2017
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Apple mali sonuçları Mart çeyreği için geçerlidir ve yıllık bazda iPhone satışlarında hafif bir gerileme gösterirler. İyi haber, Mac’tir ve hizmetler toplamları yükselişe geçerek toplam geliri 52,9 milyar dolara çıkardı.

Son üç ayda satılan iPhone sayısı 50.8 milyon iken, on iki ay önceki 51.2 milyon seviyesine göre biraz düşük kaldı. Nedeninin bir kısmı Apple kullanıcıları, bu yıl 10’uncu yıldönümü iPhone’u beklerken alımları durduruyor gibi düşünülebilir.

Apple iPhone Satışları 2017 İlk Çeyreğinde Geriledi

Satışlarda düşüş kaydeden bir diğer segment ise iPad’tir. Ocak ve Mart ayları arasında 8,9 milyon Apple iPad tabletleri satıldı; 2016 yılının aynı döneminde 10.25 milyon adetten % 9 daha düşüktür.

Olumlu haberler Mac’in satışlarından kaynaklandı. Şirket %4 daha fazla bilgisayar satmayı başardı ve çeyrekte 4.2 milyon adetle sona erdi. Diğer işletmeler kategorisi (Apple Watch ve Apple TV’yi içeriyor)% 31 oranında değer kazandı; Hizmetler sektörü çift haneli büyüme gösterdi.

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