Apple iPhone SE 2 Fiyatı Hakkında İlk Bilgiler!

2016’da tanıtılan ilk Apple iPhone SE nesli, iPhone 6s özelliklerini kullanarak iPhone 5 tasarımında geldi. Telefon, artık üretilmediği için mevcut piyasada neredeyse yok. Söylentiler, iPhone SE 2 olarak adlandırılan yeni sürümünün 2020 Mart‘ında piyasaya sürüleceğini bildiriyorlar.

Apple konusunda ünlü analist Kuo daha önce Apple’ın Mart ayında orta sınıf bir telefonunu çıkaracağını iddia etmişti. Hatta cihazın iPhone SE’nin özelliklerini takip edeceğini ve daha düşük fiyata daha iyi bir donanım sağlayacağını belirtti.

Şimdi ise Kuo, SE 2’nin 2020’de Apple’ın bu telefon ile oldukça kar edeceğini öne sürüyor. 2020 sonuna kadar satılan toplam 30 milyon cihaz satacağını tahmin ediyor. Bu da her ay 2 ila 4 milyon arasında cihaz satacağını gösteriyor.

Apple’ın iPhone SE 2 eski bir tasarımı benimse de buna şaşırmamak gerek. Cihazın A13 yonga setini 3GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama özelliğine sahip olması bekleniyor. iPhone 8’in 64GB modeli şu anda 449 dolarlık fiyat etiketine sahip.

SE 2 aynı platformda olmasına rağmen, birçok eski bileşenle gelmesi bekleniyor. Bundan dolayı da SE 2’yi 399 dolar ile piyasaya sürebilir. iPhone SE serisinin arkasındaki asıl amaç, alıcıları Apple Ekosistemine tanıtmak. Tim Cook, her yıl premium cihazların fiyatlarını artırırken, Apple uygun fiyatlı bir cihazla yeni müşteriler çekmeye çalışıyor.