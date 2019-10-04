Apple iPhone SE 2 Tasarımı ve Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Apple, 2016’da 4 inçlik iPhone SE akıllı telefonunu duyurmuştu. iPhone 6S‘in donanımlarına sahip olarak geldi. Görünümü ise iPhone 5‘e benziyordu. 2017’de de iPhone SE için gelişmiş bir sürüm olacağı iddia edildi. Ancak bu durum sonuçsuz kaldı.

Geçen ay, Cupertino şirketi 2019 iPhone’larını piyasaya sürdü. Bundan dolayı da iPhone SE 2’nin bu yıl gelmeyeceği anlaşılıyor. Sektör uzmanı Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan yeni bilgiler, iPhone SE 2’nin 2020’nin ilk çeyreğinde tanıtılacağını ortaya koyuyor.

Nikkei’nin geçen ayki bir raporunda da iPhone SE 2’nin de resmi olacağını belirtti. Kuo, iPhone SE 2’nin iPhone 8‘e benzer bir tasarımda geleceğini açıkladı. Bu, bazı söylentilerin iddia ettiği gibi, iPhone SE 2’nin iPhone X gibi çentikli bir ekrana sahip olmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, kalın çerçevelerle donatılabilir.

Tasarım dışında, iPhone SE 2’nin özelliklerinin de iPhone 8’e benzemesi bekleniyor. Ancak, en son Apple Bionic A13 yonga seti ile donatılması söz konusu. Üstelik 3 GB RAM desteği bulunabilir. Telefonun bir 4.7 inç LCD ekran ve bir Touch ID gömülü ana sayfa düğmesiyle geliyor olabilir.

Kuo, iPhone SE 2’nin beklenen fiyatı hakkında hiçbir bilgi paylaşmadı. Ancak, şirketin önümüzdeki yıl 30 ila 40 milyon adet satılabileceğini ddia etti. Söylenti değirmeninde bu tür bilgiler yayılmaya başladığında yeni bilgilerin eli kulağında olması gerekiyor. Şimdilik beklememiz gerekecek.