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Apple iPhone SE 3, Gelecek Yıl Piyasaya Sürülecek!

Bu sene yeni iPhone SE modeli piyasaya sürülmeyecek fakat. iPhone SE Plus'ın çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Tanınmış ve güvenilir bir analist olan Ming-Chi Kuo, önümüzdeki birkaç yıl içinde Apple iPhone serisine ilişkin tahminini açıkladı. Rapordaki ilginç yorum, daha küçük bir model olan iPhone SE ile ilgiliydi. Rapora göre yeni iPhone SE telefonu bu yıl piyasaya sürülmeyecek lakin, gelecek sene satışa sunulacak.

Ayrıca akıllı telefonun tasarımı açısından çok fazla değişiklik olmayacağını ve 4.7 inçlik ekran boyutunun da aynı kalabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, şirket işlemciyi yükseltecek ve 5G bağlantısı için destek ekleyecek.

Cihazda yer alan işlemcinin yükseltileceği belirtilirken, hangi işlemcinin kullanılacağı açıklanmıyor. Bize göre, cihazın iPhone 14’de bulunacak A14 Bionic serisinden bir işlemci kullanacağı aşikar. Yine de resmi onay için biraz daha beklememiz gerekecek.

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iPhone SE 3’ün gecikmeli piyasaya sürülmesi, bu yıl yeni bir iPhone SE modelinin olmayacağı anlamına gelmiyor. Raporlara göre, Cupertino merkezli dev, iPhone SE Plus’ı bu yılın sonlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Cepkolik
KaynakNews

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