Apple iPhone X için gönderiler başladı

Geçen hafta Apple iPhone X‘in ön sipariş kayıtları başlamıştı. Kısa bir süre sonra, cihaza ilişkin ilk siparişlerin ABD’de nakliyeye başladığına dair raporlar yayınlandı.

Sprint, telefonun resmi olarak ülkede piyasaya sürüldüğü 3 Kasım’a kadar teslimat tarihi belirlenen ve ön sipariş veren müşterilere iPhone X sevkiyat bildirimlerini göndermeye başlayan ilk ABD GSM operatörü oldu.

Sprint’ten gelen e-postalar izleme bilgisi içeriyor olsa da, UPS web sitesi teslim tarihi ve güncel konumunu vermiyor.

Apple’ın web sitesinden sipariş edenler, UPS My Choice hesabından sevkıyat durumlarını kontrol edebilir.

Cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.