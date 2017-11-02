Apple, iPhone X Modelinde Parmak İzi Okuyucusu Olmasını Hiç Düşünmemiş

Apple iPhone X muhtemelen bu yıl akıllı telefonlar söz konusu olduğunda en kötü sırlardan biri oldu. Apple’ın Eylül etkinliğinde tanıttığı modelin sızdırılmış görüntüler ve spesifikasyonlarla aynı olduğunu gördük. Bir sürü söylenti olsa da, Apple’ın telefona bir parmak izi okuyucu eklemeyi asla planlamadığı, bunun yerine tüm gücünü Face ID teknolojisine harcadığı görülüyor.

Mashable‘a verdiği röportajda Apple’ın dünya pazarlamacılığının SVP’si Phil Schiller, Yazılım mühendisliği SVP’si Craig Federighi, Donanım Mühendisliği SVP’si Dan Riccio ve daha fazlası gibi Apple’ın en iyileri, iPhone X modeli üzerinde tartıştıklarını belirttiler. Hiç şaşırtıcı değil, ancak Apple’ın iPhone X hakkındaki planları, 2014 yılının öncesinde başladı. Takımın, gelecekteki yonga setine Sinir Motoru eklemek için kararlaştırdığı zamandı. Neyin kullanılacağını tam olarak bilmese de, ekibin orada olması gerektiğini bildiği bir şeydi. Bu işlemci sonunda Face ID, Animoji, Siri ve daha fazlası için kullanılacak A11 Bionic oldu.

Apple, yıllardır insanın hayran olduğu muhteşem bir tasarıma sahipti, ancak bir yıl oldu, tüketiciler ve yorumcular, büyük çerçevelerin beğenilmediğini gösterdi. Rekabet tasarımı geliştirirken, Apple da durgunlaşmış gibi görünüyordu ve her yıl aynı yorgun tasarımını yaptı. Bu değişiklik gerekiyordu ve sahnelerin arkasında, ekip zaten 2018 için farklı bir şey başlatmayı planlıyordu. Evet, bunu doğru anladınız, firmanın 2018’de iPhone X’i başlatmayı planladığı ancak zaman çizelgesini bir yıl önceki haline getirecek şekilde değiştirdiği belirtildi. Bu yeni tasarım sürecinde ise parmak izi okuyucusunun hiç düşünülmediği belirtildi.