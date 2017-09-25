Apple, Tayvan merkezli şirket çalışanlarına göre, iPhone X bileşen tedarikçilerine sevkıyatı azaltmaları yönünde bilgi verdi. Kaynaklar doğruladı ve beklenen miktarın sadece % 40’ı yeni Apple amiral gemisinin ilk lansmanı için gönderildi.

Bu telefona sahip olmak isteyen iPhone hayranları endişeli olmamalıdır. Cupertino şirketi, 2016 yılında iPhone 7‘nin piyasaya sürülmesiyle aynı stratejiyi izledi. O zamana kadar, gerekli materyallerin yalnızca % 60’ı sipariş verip daha sonraki 1-2 ay boyunca kalan %40 sipariş ile birlikte yeni modeller piyasaya sunuldu.

Apple, 27 Ekim’de iPhone X için ön sipariş almaya başlayacak. Gönderileri ise 3 Kasım’da başlatacak. Şu an sadece iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışa sunuldu.