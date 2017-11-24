Söz verildiği gibi, iPhone X şu anda 14 ülkede daha satışa çıktı.

Dün, İsrail‘de satışa başladı ve bugün itibarıyla Arnavutluk, Bosna, Kamboçya, Kosova, Makao, Makedonya, Malezya, Karadağ, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, Tayland ve Türkiye olmak üzere 13 pazar daha katıldı.

Sonunda, Apple üretimi hızlandırdı ve teslimat tahminleri orijinal pazarlarının çoğunda 5-6 hafta’dan 1-2 hafta arasına düşerek daha da iyileşti.

Türkiye’de de iPhone X’e ilgi büyüktü. Çoğu iPhone meraklısı Apple’ın pek çok ilki barındırdığı yeni akıllı telefonu için gece saat 24:00’dan itibaren sıraya girerek yeni telefonlarına sahip oldu.

Geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi kullanıcılar bazı GSM operatörleri ve Apple Store’da ilk iPhone’u almak ya da iPhone X’e herkesten önce sahip olmak için sabahın erken saatlerinde kuyrukta yerlerini aldılar.

iPhone X’e sahip olabilmek için 6.100 TL’lik bir bütçeniz olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.